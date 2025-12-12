Nóng: Thái Lan giải tán quốc hội, Thủ tướng Anutin 'trao lại quyền lực chính trị cho người dân'

Đài BBC (Anh) đưa tin, trong một sắc lệnh hoàng gia được công bố vào ngày hôm nay (12/12), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã nêu ra tranh chấp biên giới chết người cùng với những thách thức khác mà chính phủ thiểu số của ông đã phải vật lộn để giải quyết kể từ khi nhậm chức ba tháng trước.

"Giải pháp thích hợp là giải tán quốc hội… đó là cách để trao lại quyền lực chính trị cho người dân", ông nói.

Ông Anutin Charnvirakul là thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8/2023. Ảnh: Reuters

Theo BBC, ông Anutin - một doanh nhân tầm cỡ - là thủ tướng thứ ba của Thái Lan kể từ tháng 8/2023. Khi nhậm chức hồi tháng 9/2025, ông tuyên bố sẽ giải tán quốc hội muộn nhất là vào cuối tháng 1/2026.

Tuy nhiên, trước nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Anutin đã đẩy nhanh tiến độ bầu cử.

Ông Anutin và Đảng Bhumjaithai của ông đã bị chỉ trích nặng nề vì cách xử lý trận lũ lụt nghiêm trọng ở miền nam Thái Lan hồi tháng trước, khiến ít nhất 176 người thiệt mạng.

Việc giải tán quốc hội tại Thái Lan diễn ra trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát với Campuchia, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di dời đến nơi an toàn.

"Chính phủ [Thái Lan] đã thực hiện mọi biện pháp trong quản lý nhà nước để nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách đang đè nặng lên đất nước… nhưng điều hành đất nước đòi hỏi sự ổn định", Thủ tướng Anutin viết trong sắc lệnh được Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn phê chuẩn.

"Là một chính phủ thiểu số, cùng với những hoàn cảnh chính trị trong nước đầy khó khăn, Chính phủ [Thái Lan] đã không thể thực hiện công tác quản lý nhà nước một cách liên tục, hiệu quả và ổn định", ông viết.

BBC đưa tin, lệnh giải tán quốc hội được đưa ra sau khi Thủ tướng Anutin mất đi sự ủng hộ của Đảng Nhân dân - cũng là đảng lớn nhất trong Quốc hội Thái Lan - đảng trước đây từng ủng hộ ông trong nhiệm kỳ thủ tướng hiện tại.

Đảng Nhân dân và Đảng Bhumjaithai vốn là hai phe đối lập về tư tưởng. Tuy nhiên, sự ủng hộ của phe đối lập đi kèm với những điều kiện ràng buộc. Họ muốn Thủ tướng Anutin bắt đầu cải cách hiến pháp do quân đội soạn thảo của Thái Lan và giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng, cùng với một số điều kiện khác.

Theo truyền thông Thái Lan, Đảng Nhân dân hiện đã cáo buộc ông Bhumjaithai không thực hiện thỏa thuận đó và dự định sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm vào ngày hôm nay.

Thái Lan đã trải qua thời kỳ hỗn loạn chính trị trong một năm qua, với việc hai thủ tướng bị tòa án phế truất.

Người tiền nhiệm của Thủ tướng Anutin là bà Paetongtarn Shinawatra đã bị cách chức vì cáo buộc vi phạm đạo đức, sau khi bị phát hiện gọi Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen là "chú" và chỉ trích quân đội Thái Lan trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ.

Ông Srettha Thavisin - người tiền nhiệm của bà Paetongtarn - cũng bị cách chức vì cáo buộc vi phạm đạo đức nghề nghiệp, khi bổ nhiệm vào nội các của mình một cựu luật sư từng ngồi tù.