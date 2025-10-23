Ổ lừa đảo ở biên giới Myanmar trở thành ‘đích ngắm’, Thái Lan duy trì chính sách ‘ba cắt’

Báo The Nation của Thái Lan dẫn các nguồn tin cho biết, quân đội Myanmar đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trong khu KK Park ở Myawaddy.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 16/10, khi binh lính Myanmar bao vây toàn bộ khu KK Park, nơi được coi là “hang ổ” của các tổ chức lừa đảo trực tuyến và buôn người, bắt giữ hơn 2.198 người, đồng thời tịch thu hơn 30 thiết bị vệ tinh Starlink.

Sáng 22/10, hãng Khit Thit Media đăng hình ảnh cho thấy hơn 300 người nước ngoài bỏ chạy khi quân đội Myanmar mở rộng chiến dịch truy quét. Một số nhóm công dân Trung Quốc được nhìn thấy vượt sông Moei sang Thái Lan bằng thuyền, trong khi những người khác chạy sâu vào thị trấn Myawaddy để tránh bị bắt, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Các nguồn an ninh ước tính có hàng nghìn người tháo chạy khỏi Myanmar sau chiến dịch tại KK Park.

The Nation dẫn thông tin từ mạng lưới xã hội dân sự hỗ trợ nạn nhân buôn người cho biết 181 nạn nhân đang mắc kẹt trong 33 khu phức hợp ở Myawaddy, đối diện làng Mae Ku Mai Tha Sung của Thái Lan.

Các nạn nhân được nói là thuộc nhiều quốc tịch, gồm: Philippines, Ethiopia, Pakistan, Kenya, Trung Quốc và Indonesia. Theo một số báo cáo, các đối tượng người Trung Quốc đang chuyển lao động đến nhà thuê để tránh bị bắt, thậm chí đòi tiền chuộc để trả tự do cho họ.

Khu KK Park được hình thành vào đầu năm 2020, sau khi Liên minh Quốc gia Karen (KNU) – lực lượng vũ trang sắc tộc kiểm soát phần lớn khu vực này, ký hợp đồng cho thuê đất xây dựng khu công nghiệp với Huanya International – công ty ít tên tuổi niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc).

Các nhà nghiên cứu cho rằng Huanya có quan hệ với nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen Trung Quốc là Doãn Quốc Câu, biệt danh “Răng sứt”.

Doãn Quốc Câu được cho là thủ lĩnh của băng đảng 14K mà Bộ Tài chính Mỹ mô tả là “một trong những tổ chức tội phạm của có quy mô lớn trên thế giới”, tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo, buôn người và nhiều hoạt động trái phép khác.

Khu phức hợp KK Park nhanh chóng mở rộng quy mô và có thể dễ dàng quan sát được từ phía Thái Lan.

KK Park chỉ là một trong khoảng 30 khu phức hợp tương tự nằm dọc biên giới giữa hai nước này và đang hoạt động, sử dụng hàng chục ngàn người lao động.

Tiếp tục ‘ba cắt’

Trung tướng Worathep Boonya - Tư lệnh Quân khu 3 Thái Lan, cho biết chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách “ba cắt” từ tháng 2 năm nay, gồm cắt điện, cắt internet và cắt nhiên liệu cho khu công nghiệp nằm bên phía Myanmar, nhằm hạn chế hoạt động của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Ông khẳng định, lực lượng Thái Lan đã sẵn sàng về nhân lực và thiết bị để thực hiện các chiến dịch trấn áp xuyên biên giới khi có lệnh. Lực lượng đặc nhiệm Naresuan được giao tăng cường phối hợp với cảnh sát, chính quyền địa phương và biên phòng nhằm thắt chặt kiểm soát biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép và bảo vệ người dân khỏi bị lừa sang Myanmar làm việc cho các đường dây lừa đảo.

Văn phòng Ủy ban Phát thanh và Viễn thông quốc gia Thái Lan đã gửi cảnh báo nghiêm khắc tới tất cả các nhà mạng viễn thông của nước này để yêu cầu thực hiện biện pháp chặt chẽ nhằm chặn tín hiệu điện thoại di động và internet truyền sang các nước láng giềng.

Đây là biện pháp được triển khai nhằm góp phần ngăn chặn các nhóm tội phạm công nghệ xuyên quốc gia sử dụng mạng viễn thông Thái Lan để lừa đảo.

Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk cho biết đã cắt dịch vụ của 2.500 thiết bị Starlink tại Myanmar, sau khi hàng loạt thiết bị của hãng này bị tịch thu trong chiến dịch truy quét ổ lừa đảo ở Myanmar.

Dù Chính phủ Thái Lan duy trì chính sách “ba cắt”, nhưng hoạt động của nhiều đường dây lừa đảo vẫn diễn ra, cho thấy các quốc gia liên quan vẫn chưa có chiến lược phối hợp hiệu quả để triệt phá những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.