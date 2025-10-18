Rùng mình những vết tích kinh hoàng trong phòng tối của hang ổ lừa đảo tại Myanmar

Trong quá trình điều tra xuyên biên giới nhằm triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quy mô lớn tại khu vực Bắc Myanmar, cảnh sát Trung Quốc đã nhiều lần sang hiện trường để thu thập chứng cứ.

Từ đó, họ phát hiện ra một xu hướng mới: các băng nhóm tội phạm đang phát triển theo hướng “gia đình hóa” và “mô-đun hóa”, nhỏ gọn hơn, tinh vi hơn và chi phí hoạt động thấp hơn. Thế nhưng, mức độ tàn bạo và bạo lực của chúng lại không hề kém cạnh so với những “tứ đại gia tội phạm” từng thống trị vùng đất này.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường liên quan đến tập đoàn tội phạm của “ông trùm” Hứa Lão Phát, cảnh sát đã phát hiện một căn “phòng tối” - nơi các nạn nhân bị giam cầm, tra tấn. Trên những bức tường của căn phòng nhỏ ẩm thấp, dày đặc dấu tay dính máu, những dấu vết tuyệt vọng cuối cùng của những con người bị vắt kiệt sức lực và niềm tin.

Những dấu tay máu được phát hiện trong phòng đen

Hiện trường còn sót lại trong hang ổ

Trung tá Đường Ái Hùng, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự TP Trùng Khánh, kể lại:

“Sau khi tiến hành giám định ADN, chúng tôi xác định được chủ nhân của dấu tay là một thanh niên trẻ. Cậu ta bị đánh đập vì không đạt chỉ tiêu trong công việc lừa đảo. Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng ấy, cậu cảm thấy mình có thể chết ở đó bất cứ lúc nào. Chính lời kể của cậu khiến tất cả chúng tôi ám ảnh mãi.”

Những vệt máu loang lổ và dòng chữ nguệch ngoạc trên tường chính là chứng cứ sống tố cáo tội ác. Với các thành viên tổ chuyên án, “giam giữ người trái phép” giờ đây không còn là cụm từ khô khan trong bộ luật, mà là kết tinh của hàng trăm khoảnh khắc tuyệt vọng – nơi những sinh mạng thật sự bị bóp nghẹt trong bóng tối, mất hết nhân phẩm và tự do.

Những dòng đếm ngày trên tường

Phó đội trưởng Đội điều tra dữ liệu lớn, Cục Cảnh sát Hình sự Trùng Khánh - Khang Kiện cho biết thêm:

“Trên tường căn phòng, họ vẽ những dấu ‘正’ (chữ tượng trưng cho việc đếm số ngày). Mỗi nét là một ngày bị giam. Có tường người ta đã vẽ đến số ngày 31 rồi lại bắt đầu một tháng mới. Những dấu vẽ ấy là bằng chứng của chuỗi ngày đen tối không hồi kết.”

Những hình thức tra tấn, đánh đập, ép sử dụng ma túy, gây thương tích, giam giữ trái phép… đều diễn ra công khai trong khu công nghiệp điện thoại lừa đảo của Hứa Lão Phát. Một nạn nhân tên Kình Mỗ Mỗ kể, chỉ vì thao tác không thành thạo mà bị dùng nan tre chọc đứt gân tay. Còn Khưu XX, vì “không nghe lời” mà bị chặt đứt ngón tay ngay tại chỗ.

Khưu kể lại thời điểm bị chặt đứt một ngón tay

Khưu kể lại trong nỗi ám ảnh: “Ngón tay tôi chỉ còn một nửa, sau đó bị nhiễm trùng, mưng mủ. Xương bị ăn mòn, tôi buộc phải tự bẻ đứt phần còn lại. Bốn tháng sau, vết thương mới lành. Hắn (ông trùm) lấy ngón tay bị chặt của tôi ngâm rượu, rồi gọi tất cả nhân viên ra xem để ‘răn đe’.”

Những lời kể lạnh người ấy hé lộ phần nào địa ngục trần gian ẩn dưới danh nghĩa “khu công nghiệp kinh doanh trực tuyến” - nơi con người bị biến thành công cụ, máu và nước mắt bị dùng để duy trì “hiệu suất” cho một đế chế tội phạm.

Nguồn: CCTV