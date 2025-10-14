Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nga báo cáo nhiều vụ lừa đảo tới Myanmar và Thái Lan dưới chiêu trò "việc nhẹ lương cao"

14-10-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức ngoại giao Nga vừa phát đi cảnh báo khẩn về các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đang dụ dỗ công dân Nga tới Myanmar và Thái Lan.

Ông Ilya Ilyin, Trưởng phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Thái Lan, cho biết hàng loạt người Nga đã trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, bị dẫn dụ làm việc trái phép trong các trung tâm tổng đài lừa đảo, ngụy trang dưới hình thức "việc nhẹ, lương cao".

Các đối tượng, nói tiếng Nga lưu loát nhưng chưa rõ danh tính, thường tiếp cận qua Telegram và các ứng dụng nhắn tin khác, đưa ra lời mời làm người mẫu, nhân viên quảng cáo hoặc tiếp thị sản phẩm tại Thái Lan.

Tuy nhiên, khi các nạn nhân đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), họ bị đưa thẳng đến thị trấn Maesai, sát biên giới Myanmar, rồi bí mật vận chuyển qua biên giới. "Nhiều người bị tịch thu điện thoại ngay lập tức và thậm chí không biết mình đã rời khỏi Thái Lan", ông Ilyin cho hay.

Theo lời kể của các nhân chứng được giải cứu, một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất là KK Park - khu phức hợp khép kín được ví như "thành phố trong thành phố", có đầy đủ nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, spa, sòng bạc… Những ai muốn được tự do phải chuộc thân bằng tiền, song khu vực này được các nhóm vũ trang bất hợp pháp canh gác nghiêm ngặt, bao quanh bởi hàng rào thép gai.

Đại sứ Nga tại Myanmar, ông Iskander Azizov, ước tính hiện có khoảng 25 công dân Nga đang bị giữ trong các cơ sở lừa đảo ở Myanmar, sau khi bị đưa vào nước này qua Thái Lan.

Trước đó, theo hãng tin TASS, một phụ nữ Nga đã bị lừa sang Myanmar hồi đầu tháng 9 sau khi nhận lời mời làm người mẫu tại Thái Lan qua Telegram. Cô được cho là bị ép làm việc trong một trung tâm tổng đài lừa đảo và hiện mất liên lạc hoàn toàn. Đại sứ quán Nga tại Thái Lan đang phối hợp với chính quyền hai nước để truy tìm tung tích và giải cứu nạn nhân.

Ông Evgeny Tomikhin, Đại sứ Nga tại Thái Lan, nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thiết lập quy trình phản ứng nhanh cho những trường hợp tương tự. Khi có tín hiệu từ phía Myanmar, nhân viên sứ quán sẽ lập tức di chuyển đến khu vực biên giới Thái - Myanmar để tiếp nhận công dân".

Giới chức Nga kêu gọi công dân cảnh giác với các lời mời làm việc trực tuyến, đặc biệt là những cơ hội được hứa hẹn "thu nhập cao, không cần kỹ năng", đồng thời kiểm tra kỹ danh tính và nguồn gốc của nhà tuyển dụng trước khi di chuyển ra nước ngoài.

Các nhà ngoại giao Nga đồng thời cảnh báo, tình trạng công dân bị lừa sang Myanmar làm việc cưỡng bức trong các "nhà máy lừa đảo trực tuyến" đang trở thành một vấn đề khu vực nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến Nga mà còn lan rộng trong cộng đồng người nước ngoài ở Đông Nam Á.

Sinh viên đại học liên tiếp bị lừa bán sang Myanmar, Campuchia: Cái bẫy tinh vi được giăng ra và bạn cũng có thể trở thành nạn nhân!

Theo An Khê

VTV

