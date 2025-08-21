Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

Theo Cơ quan Quan trắc Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), trận động đất xảy ra lúc 9 giờ 58 phút (giờ địa phương) ngày 21-8, mạnh 5,4 độ và có tâm chấn nằm sâu 10 km dưới lòng đất.

Ông Natthawut Dandee, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Khí tượng Thái Lan kiêm quyền Giám đốc Cơ quan quan trắc động đất, cho biết tâm chấn nằm ở biển Andaman, cách huyện Mae Sot, tỉnh Tak, miền Bắc Thái Lan 211 km về phía Tây Nam.

Cục Tài nguyên Khoáng sản thông tin rằng động đất xảy ra được cho là do sự dịch chuyển dọc theo đứt gãy Sagaing, chạy từ Bắc xuống Nam qua miền Trung Myanmar.

Theo tờ Bangkok Post, đứt gãy này cũng là nguyên nhân gây ra trận động đất ở Myanmar ngày 28-3, tạo thành những cơn dư chấn mạnh tại Thái Lan, dẫn đến thiệt hại đáng kể và thương vong ở cả hai nước.

Một số địa điểm ở Bangkok cảm nhận được rung chấn của trận động đất từ Myanmar ngày 21-8. Ảnh: Khaosod

Người dân ở tầng cao cảm nhận rung lắc

Nhiều người dân thủ đô Bangkok nói họ cảm thấy chóng mặt, một số người chứng kiến đèn rung lắc. Hầu hết người dân đang ở trong các tòa nhà cao hơn 10 tầng khi cảm nhận được rung chấn.

Tại quận Din Daeng, rung lắc xảy ra bên trong một tòa nhà thuộc Bộ Lao động, khiến nhiều người phải nhanh chóng sơ tán.

Một ghi nhận từ tầng 11 của Tòa nhà Prime ở Klong Toey Nuea, quận Watthana, cho biết rung chấn được cảm nhận vào khoảng 10 giờ ngày 21-8 trong khoảng 10 giây.

Trong khi đó, trên đường Banthat Thong, quận Ratchathewi, nhân viên văn phòng cho biết họ cảm thấy tòa nhà rung lắc.

Tại Bang Krasor, quận Mueang thuộc tỉnh Nonthaburi, cư dân sống trên tầng 9 của một tòa nhà cao tầng ở khu Khae Rai kể lại rằng họ cảm thấy tòa nhà rung lắc và chóng mặt.

Ở Sam Sen Nai, quận Phaya Thai, cư dân trên tầng 11 của một tòa nhà cao tầng kể rằng có rung lắc và thấy đèn trần đung đưa. Tại quận Khlong Toei, người ở căn hộ tầng 12 cho biết nước trong các thùng chứa hơi gợn sóng.

Tại Khlong Ton Sai, quận Khlong San, cư dân căn hộ trên tầng 18 cho biết họ nghe thấy tiếng kẽo kẹt và thấy đèn bếp lắc lư. Còn ở Thung Phaya Thai, quận Ratchathewi, nhiều người cũng kể lại rằng họ cảm thấy rung lắc, chóng mặt và thấy đèn treo bị đu đưa qua lại.

Các ghi nhận khác về việc cảm nhận được rung chấn trong thành phố đến từ các quận Pathum Wan, Bang Kae, Bang Rak và Huai Kwang.

Chuyên gia lên tiếng

Ông Santi Pailoplee - giáo sư địa chất của trường Đại học Chulalongkorn - đánh giá trận động đất không nghiêm trọng và khuyên mọi người không nên hoảng sợ. Ông nói rằng người Thái sẽ cảm nhận được rung chấn vì nước này nằm trên một mảng đứt gãy.

"Trận động đất này không dự báo trước điều gì, đó là hoạt động bình thường của đứt gãy" - ông nói thêm.

Bàn về trận động đất sáng nay, ông Amorn Pimanmas, Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư Kết cấu Thái Lan, cho biết trận động đất xảy ra ở một vị trí khác so với trận động đất ngày 28-3.

Theo ông, tuy ít nghiêm trọng hơn nhưng lại xảy ra gần Bangkok hơn so với hồi tháng 3, với khoảng cách chỉ 400-500 km. Lớp đất sét mềm ở Bangkok có thể khuếch đại rung chấn lên 3-4 lần và tạo ra sóng dọc, tác động trực tiếp đến các tòa nhà cao tầng.