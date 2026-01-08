Trần Chí bị bắt ở Campuchia, dẫn độ về Trung Quốc

Trong thông cáo phát đi ngày 8/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui đã bị bắt vào ngày 6/1, sau nhiều tháng phối hợp điều tra với phía Trung Quốc. Việc bắt giữ và dẫn độ được thực hiện theo đề nghị chính thức từ Bắc Kinh.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, Chen Zhi là công dân Trung Quốc mang song tịch, trong đó quốc tịch Campuchia của ông đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia ban hành vào tháng 12/2025.

Chen Zhi, 38 tuổi, là Chủ tịch Prince Holding Group – tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính tại Campuchia. Tuy nhiên, vào tháng 10/2025, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc Chen là người đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, chuyên điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên khắp Đông Nam Á.

Theo cáo buộc của giới chức Mỹ, tổ chức do Chen điều hành đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên toàn cầu thông qua các chiêu trò đầu tư giả mạo, đặc biệt là tiền điện tử và các mô hình tài chính trực tuyến. Công tố viên Mỹ cho biết riêng tại Mỹ, tổ chức này đã lừa khoảng 250 công dân, chiếm đoạt hàng triệu USD, trong đó có nạn nhân mất tới 400.000 USD bằng tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Chen Zhi phạm các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Ông bị cho là cho phép sử dụng bạo lực đối với lao động bị cưỡng bức, phê duyệt các khoản hối lộ cho quan chức nước ngoài, đồng thời dùng các hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử để rửa nguồn tiền phi pháp.

Giới chức Mỹ đã tịch thu khoảng 127.000 bitcoin liên quan đến Chen và các hoạt động của ông, với tổng giá trị ước tính khoảng 14–15 tỷ USD theo giá hiện hành. Mỹ và Anh cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt, phong tỏa tài sản và cấm giao dịch đối với Chen Zhi cùng các công ty liên quan.

Tại Anh, chính quyền đã đóng băng các tài sản của Chen, bao gồm một dinh thự trị giá khoảng 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá khoảng 100 triệu euro tại London. Các tài sản khác của ông cũng bị thu giữ tại Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Chen Zhi từng có ảnh hưởng lớn tại Campuchia. Ông là cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cựu Thủ tướng Hun Sen, đồng thời được trao danh hiệu “Neak Oknha” – danh hiệu quý tộc dành cho các doanh nhân có đóng góp lớn cho nền kinh tế Campuchia.

Theo các tổ chức quốc tế, các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã bùng phát mạnh tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt tại Campuchia và Myanmar, nơi hoạt động thực thi pháp luật còn yếu. Các sòng bạc và khu phức hợp giải trí thường bị lợi dụng làm vỏ bọc cho hoạt động phạm pháp.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính trong năm 2023, nạn nhân lừa đảo trên toàn cầu đã thiệt hại từ 18 đến 37 tỷ USD. Riêng người Mỹ mất ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2024 do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Một báo cáo năm 2023 của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết khoảng 100.000 người tại Campuchia và 120.000 người tại Myanmar có thể đã bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến, làm việc trong điều kiện gần như nô lệ. Cáo trạng của Mỹ nêu rõ Prince Holding Group bị cáo buộc đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp như vậy tại Campuchia.

Giới phân tích nhận định việc Campuchia dẫn độ Chen Zhi phản ánh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng. Chuyên gia tội phạm xuyên quốc gia Jacob Daniel Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm châu Á thuộc Đại học Harvard, cho rằng đây là “lựa chọn ít tốn kém nhất” đối với Phnom Penh, vừa giảm sức ép từ phương Tây, vừa phù hợp với mong muốn của Trung Quốc trong việc xử lý một vụ án nhạy cảm về chính trị trong nước.

Prince Group và cá nhân Chen Zhi trước đó đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc. Hiện tập đoàn này chưa đưa ra bình luận về việc ông Chen bị bắt và dẫn độ. Giới chức Trung Quốc và các công tố viên liên bang Mỹ cũng chưa có phản hồi chính thức liên quan đến vụ việc.

Nguồn: Tổng hợp﻿