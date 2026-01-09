Thành lập "đội đặc nhiệm" để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc, quan chức nước châu Á này nói gì?

Pakistan đang thành lập một “đơn vị bảo vệ đặc biệt” tại thủ đô Islamabad nhằm tăng cường an ninh cho công dân Trung Quốc và các dự án phát triển chung.

Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết trong cuộc họp cấp cao với người đồng cấp Trung Quốc Wang Xiaohong tại Bắc Kinh ngày 6/1.

"An ninh của công dân Trung Quốc và các dự án phát triển chung là ưu tiên hàng đầu. Pakistan đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ ở mọi cấp độ để đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc và đang thành lập một đơn vị bảo vệ đặc biệt tại Islamabad”, ông Mohsin Naqvi nói.

Ông Naqvi cũng hoan nghênh sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc chống tội phạm mạng, đồng thời cho biết Pakistan muốn học hỏi các tổ chức Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực Cơ quan Điều tra Tội phạm mạng Quốc gia.

Hai bên cũng thảo luận về hợp tác thành phố kết nghĩa Islamabad-Bắc Kinh, đồng thời nhất trí triển khai chiến lược chung nhằm nâng cao trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của lực lượng cảnh sát – an ninh thông qua việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thông tin.

Mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Ishaq Dar, cũng đã có chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Ishaq Dar và Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi đồng chủ trì đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng ngoại giao giữa Trung Quốc và Pakistan lần thứ 7. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề song phương, bao gồm thương mại, hợp tác đa phương và Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 64 tỷ USD là một phần quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Dự án này kết nối tỉnh Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc với cảng Gwadar ở Balochistan, Pakistan thông qua mạng lưới đường bộ, đường sắt và đường ống dẫn để vận chuyển hàng hóa, dầu khí.

Trung Quốc và Pakistan là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 23 tỷ USD. Hai nước cũng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Theo báo cáo Thống kê Nợ Quốc tế năm 2024 của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc chiếm khoảng 5%, tương đương 441,8 tỷ USD, trong tổng số 8,8 nghìn tỷ USD nợ nước ngoài của tất cả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Trong đó, Pakistan đứng đầu danh sách các nước nợ Trung Quốc, với khoản nợ 22,6 tỷ USD, chiếm gần 1/6 tổng nợ nước ngoài 130,8 tỷ USD của nước này.

Tham khảo: AA.com﻿



