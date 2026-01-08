Bắt giữ một Shark nổi tiếng vì tội đầu độc giết người

Nghi phạm sát hại hai thiếu nữ bằng sô-cô-la tẩm độc tại Colombia đã bị bắt sau khi vừa được cứu sống từ sông Thames ở London, Anh.

Nữ doanh nhân Zulma Guzman Castro (54 tuổi) từng xuất hiện trên chương trình "Shark Tank Colombia" đã bị bắt giữ tại London (Anh) vào ngày 6/1, ba tuần sau đó .

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng thứ Ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025, bà Zulma Guzman Castro đã được giải cứu khỏi dòng nước gần cầu Battersea. Castro hiện là nghi phạm chính trong vụ án gây chấn động dư luận tại Bogota, Colombia liên quan đến cái chết của hai trẻ vị thành niên.

Nạn nhân được xác định là Ines de Bedout (14 tuổi) và Emilia Forero (13 tuổi). Hai cô bé đã qua đời vào tháng 4 năm nay sau khi ăn quả mâm xôi bọc sô-cô-la bị nhiễm thallium – một loại kim loại cực kỳ nguy hiểm, không mùi và không vị. Được biết, số hoa quả này được giao đến vào ngày 3 tháng 4 và hai nạn nhân đã tử vong chỉ 4 ngày sau đó.

Trước đó, tổ chức Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Castro, nhưng lệnh này sau đó đã được thu hồi. Phát ngôn viên của cảnh sát London cho biết họ nhận được tin báo về một người phụ nữ gặp nạn trên cầu Battersea vào lúc 6 giờ 45 phút sáng. Đội cảnh sát đường thủy đã đưa người phụ nữ ngoài 50 tuổi này lên bờ vào lúc 7 giờ 14 phút và chuyển bà tới bệnh viện. Hiện tình trạng sức khỏe của bà không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Đại sứ Colombia tại Anh, bà Laura Sarabia, xác nhận Castro là một nữ doanh nhân và đang được điều trị tại bệnh viện ở London. Theo luật pháp Anh, cơ quan chức năng phải đợi cho đến khi bà được xuất viện mới có thể tiến hành bắt giữ chính thức.

Kết quả điều tra cho thấy Castro, người từng xuất hiện trên chương trình Shark Tank Colombia, bị cáo buộc có ý định hãm hại người tình cũ của mình là ông Juan de Bedout. Ông Juan chính là cha của nạn nhân Ines. Các nhà chức trách cho rằng đây là một hành động trả thù sau khi mối quan hệ tình cảm giữa hai người tan vỡ.

Zulma Guzman Castro từng tham gia chương trình nổi tiếng Shark Tank

Trước đó, Castro đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ giết người. Bà rời Colombia vào ngày 13 tháng 4, di chuyển qua Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và được cho là đã đến Anh vào ngày 11 tháng 11 vừa qua. Chính quyền Colombia đã gửi yêu cầu dẫn độ và một lệnh bắt giữ đã được tòa án tại London ban hành vào đầu tuần này.

Mặc dù vụ việc xảy ra tại Colombia, nhưng vì các nạn nhân liên quan đến một gia đình có điều kiện, số tiền bồi thường dự kiến có thể lên tới hàng tỷ peso (tương đương hàng chục tỷ đồng Việt Nam).

Theo tờ The Telegraph, ngoài hai thiếu nữ đã tử vong, còn một cô gái khác phải chịu những tổn thương vĩnh viễn về sức khỏe sau khi ăn phải chất độc. Anh trai 21 tuổi của một trong các nạn nhân cũng đã phải nhập viện điều trị sau vụ việc đau lòng này.

Khi được hỏi về vụ án, người phát ngôn của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) cho biết họ đã nắm được thông tin nhưng chưa thể đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào vào thời điểm này.

Nữ doanh nhân được cho là đã chạy đến Anh để trốn lệnh truy nã, rồi được cứu lên từ sông Thames

Ông Pedro Forero, cha của nạn nhân Emilia, đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xót xa trên mạng xã hội để tưởng nhớ con gái mình. Trong một bài đăng trên Facebook vào tháng 8 nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của cô bé, ông viết rằng con gái sẽ luôn là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời người làm cha của ông. Ông khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ nào có thể so sánh được với tình yêu mà ông dành cho cô bé, và ông sẽ mang theo tình yêu đó cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Ông Pedro chia sẻ thêm rằng ông khóc cho những câu chuyện mà hai cha con sẽ không bao giờ có cơ hội cùng nhau trải qua. Ông trân trọng con người của cô bé và những gì cô đã dạy cho ông, khẳng định Emilia đã và sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất mà ông từng có trong đời.

Hiện tại, Interpol và Đại sứ Colombia tại Anh vẫn chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ phía truyền thông.

Nguồn: People