Món phổ biến ở nhiều nước nhưng PCT Ủy ban Nông nghiệp Quốc hội Nga tuyên bố người Nga 'không bao giờ ăn'

Đài RT (Nga) đưa tin, Phó chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Quốc hội Nga Yulia Ogloblina cho biết các sản phẩm thực phẩm làm từ côn trùng sẽ không bao giờ được cung cấp cho người dân Nga.

Tháng 2 năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt một thành phần thực phẩm mới dành cho con người được làm từ ấu trùng sâu bột sấy khô và nghiền nhỏ - dạng non của bọ cánh cứng.

Động thái này là một phần trong kế hoạch của EU nhằm giới thiệu các nguồn protein bền vững hơn, cho phép sử dụng tối đa 4% bột làm từ côn trùng trong các sản phẩm như bánh mì, phô mai, mì ống và mứt.

Dế đang được nuôi trong trang trại. Ảnh: Getty Images

Phó chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Quốc hội Nga Ogloblina nói với hãng thông tấn TASS (Nga) hôm 6.1 rằng “ở Nga, chúng tôi chưa bao giờ ăn và sẽ không bao giờ ăn côn trùng. Không bao giờ… Điều đó là không thể. Tôi xin long trọng khẳng định điều này.” Bà nói thêm rằng côn trùng chỉ được sử dụng “làm thức ăn cho cá và động vật” .

Vị nghị sĩ này cho biết, chính quyền Nga sẽ không thay đổi lập trường của họ về vấn đề này bất kể kết quả của bất kỳ nghiên cứu nào về các nguồn protein thay thế.

“Chúng tôi [Nga] có rất nhiều đất đai. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn trung thành với các món ăn Nga chính gốc,” bà Ogloblina nhấn mạnh.

Hồi năm ngoái, bà Olga Ponomareva - người đứng đầu Viện Quản lý và Công nghệ Thực phẩm St. Petersburg (Nga) - cho biết các loại bánh ngọt và sữa chua có protein làm từ côn trùng có thể sẽ xuất hiện trên kệ hàng ở Nga trong vòng 3 đến 5 năm tới, nhưng để điều đó xảy ra, “cần phải vượt qua những định kiến văn hóa và phát triển các phương pháp chế biến hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Theo RT, khác với ở châu Âu, côn trùng từ lâu đã là một phần trong chế độ ăn uống ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh. Người dân ở các quốc gia như Mexico và Thái Lan thường xuyên ăn dế, châu chấu và ấu trùng bọ cánh cứng.

Việc nuôi ruồi lính đen đã được bổ sung vào danh sách các hoạt động nông nghiệp được phép tiến hành ở Nga từ năm 2023. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này đã quy định rõ rằng các sản phẩm làm từ ruồi lính đen chỉ được dùng làm thức ăn chăn nuôi.