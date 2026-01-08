Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mọi ánh mắt đổ dồn vào báo cáo then chốt cho quyết định lãi suất của Fed cuối tháng 1

08-01-2026 - 19:01 PM | Tài chính quốc tế

Trong tuần giao dịch trọn vẹn đầu tiên của năm 2026, dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ trở lại đúng lộ trình sau nhiều tháng bị gián đoạn do chính phủ đóng cửa.

Ngày 9/1, báo cáo việc làm Mỹ tháng 12 sẽ cho thấy tình hình tuyển dụng ở tháng cuối cùng của năm 2025. Các nhà kinh tế dự đoán số lượng việc làm phi nông nghiệp sẽ ở mức 55.000 việc làm, giảm so với mức 64.000 việc làm của tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm 0,1% sau khi đạt mức cao nhất trong 4 năm là 4,6% vào tháng 11.

Ngoài ra, báo cáo việc làm tư nhân hàng tháng của ADP, dữ liệu cắt giảm việc làm hàng tháng từ Challenger, Gray & Christmas và báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ tạo nên một bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động Mỹ vào đầu tháng.

Tất cả dữ liệu việc làm này sẽ được thị trường theo dõi sát sao để xem liệu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này hay không.

Hiện dữ liệu từ CME Group tính đến thứ Sáu tuần trước cho thấy các nhà giao dịch đang dự đoán 85% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi hiện tại là 3,5% - 3,75%.

Về phía Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến bất kỳ thông báo nào từ Tổng thống Trump về người được ông đề cử kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Ông Trump cho biết cuối tháng trước rằng ông dự kiến sẽ công bố người thay thế ông Powell vào đầu tháng 1.

Theo Yahoo Finance

Rạn nứt hiếm hoi trong Fed

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

