Rạn nứt hiếm hoi trong Fed

Thống đốc Fed Stephen Miran kêu gọi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất mạnh tay tới hơn 1 điểm phần trăm trong năm 2026. Ông cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay mang tính thắt chặt và đang kìm hãm đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Quan điểm này tương đồng với Tổng thống Donald Trump, người nhiều lần chỉ trích Fed vì không hạ lãi suất sâu hơn. Nhà Trắng cho rằng lãi suất thấp sẽ giúp kích thích thị trường nhà ở và giảm chi phí trả lãi cho khoản nợ công Mỹ, hiện ở mức khoảng 38,4 - 38,5 nghìn tỷ USD.

Trong kinh tế học, lãi suất trung lập là mức lãi suất duy trì ổn định thị trường lao động và kiểm soát lạm phát quanh mục tiêu 2%. Theo ước tính của Fed, lãi suất trung lập dài hạn nằm trong khoảng 2,5% - 3%. Lãi suất hiện nay của Fed đang ở mức 3,50% - 3,75%.

Trong năm 2025, Fed đã cắt lãi suất 3 lần với tổng mức giảm 0,75 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách tiền tệ đã tiến gần trạng thái trung lập.

Tuy nhiên, các dự báo nội bộ của Fed cho thấy năm 2026 chỉ có thể có thêm 1 lần cắt lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng hai lần cắt giảm, đưa lãi suất về gần mốc 3%.

Quan điểm cắt giảm lãi suất mạnh tay của ông Miran đang làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed. Việc ông từng giữ vai trò cao trong Nhà Trắng khiến giới quan sát đặc biệt chú ý. Nhiệm kỳ thống đốc tạm thời của ông Miran sẽ kết thúc vào cuối tháng 1, song ông cho biết sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi có người kế nhiệm.

Trong khi đó, nhiều quan chức Fed khác tỏ ra thận trọng. Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond và Minneapolis đều cho rằng lãi suất hiện tại đã gần mức trung lập. Chủ tịch Fed Philadelphia thì nhận định chỉ cần những điều chỉnh nhỏ nếu triển vọng kinh tế diễn biến đúng dự báo.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng lạm phát lõi tuy đã hạ nhiệt nhưng chưa thực sự đạt mục tiêu, trong khi thị trường lao động vẫn tương đối vững. Theo họ, việc cắt giảm lãi suất quá mạnh có thể mang lại rủi ro nếu tăng trưởng không suy yếu rõ rệt.

Cuộc tranh luận cho thấy Fed đang đứng trước áp lực lớn trong việc cân bằng giữa dữ liệu kinh tế và áp lực chính trị, khi định hình chính sách tiền tệ cho giai đoạn tới.

Theo Yahoo Finance