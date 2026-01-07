Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sông Dương Tử (Trung Quốc) là tuyến đường thủy nội địa nhộn nhịp nhất thế giới

07-01-2026 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Tuyến chính của sông Dương Tử (sông Trường Giang) tiếp tục giữ vững vị trí tuyến đường thủy nội địa bận rộn nhất thế giới xét về sản lượng hàng hóa thông qua.

Sông Dương Tử (Trung Quốc) là tuyến đường thủy nội địa nhộn nhịp nhất thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Chinadaily)

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 5/1, ông Wang Changlin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, cho biết sản lượng hàng hóa thông qua các cảng dọc tuyến chính sông Dương Tử đã đạt khoảng 4,2 tỷ tấn mỗi năm, tăng 71% so với một thập kỷ trước. Con số này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của tuyến vận tải thủy huyết mạch này, qua đó giữ vững vị trí tuyến đường thủy nội địa bận rộn nhất thế giới xét về sản lượng hàng hóa thông qua.

Sông Dương Tử dài khoảng 6.300 km, chảy qua 11 tỉnh, thành phố trọng điểm của Trung Quốc, kết nối khu vực miền Tây, miền Trung với miền Đông ven biển. Đây là hành lang vận tải chiến lược, đóng vai trò then chốt trong lưu thông nguyên liệu, hàng hóa công nghiệp, nông sản và container, góp phần giảm chi phí logistics và áp lực cho các loại hình vận tải khác.

Sông Dương Tử (Trung Quốc) là tuyến đường thủy nội địa nhộn nhịp nhất thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: Xinhua)

Những năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng đường thủy trên sông Dương Tử, bao gồm cải tạo luồng lạch, hiện đại hóa hệ thống cảng và tăng cường năng lực thông hành tại các công trình trọng điểm như đập Tam Hiệp. Nhờ đó, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn được nâng cao, bảo đảm dòng chảy vận tải thông suốt từ thượng nguồn đến hạ lưu.

Việc sông Dương Tử duy trì vị thế tuyến đường thủy nội địa nhộn nhịp nhất thế giới không chỉ phản ánh nhu cầu vận tải khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc, mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển "Vành đai kinh tế Dương Tử". Tuyến sông này được kỳ vọng tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, liên kết vùng và phát triển bền vững của Trung Quốc trong những năm tới.

Nước cạn khô làm lộ ra bức tượng 600 năm tuổi trên sông Dương Tử

Theo An Khê

VTV

Sông Dương Tử

