Nga kiếm về hơn 1.000 tỷ USD, EU 'góp công' lớn

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan, Nga tiếp tục kiếm bộn từ xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả Liên minh châu Âu, nhờ các miễn trừ đối với dầu vận chuyển qua đường ống và khí đốt.

“Từ 24/2/2022 đến tháng 1/2026, Nga đã thu được 1.000 tỷ euro (1.168 tỷ USD) từ việc bán nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu và con số này vẫn đang tiếp tục tăng”, CREA cho biết trong tuần này.

Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 218,1 tỷ euro trong giai đoạn này, bao gồm 106,3 tỷ euro dầu và các sản phẩm dầu, 108,4 tỷ euro khí đốt và﻿ 3,5 tỷ euro than đá.

Đáng chú ý, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ấn Độ nổi lên là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 2 của Nga (sau Trung Quốc) sau khi chi 144 tỷ euro (168 tỷ USD) để nhập khẩu dầu thô của Nga.

Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới, đã tăng mạnh nhập khẩu dầu giá rẻ từ Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Trong gần 4 năm, Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô từ Nga nhiều đến mức Nga trở thành nhà cung cấp lớn nhất của nước này, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng dầu thô nhập khẩu.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ gần đây đã giảm lượng mua dầu thô của Nga sau lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft và Lukoil của Nga. Ấn Độ cũng được cho là đang nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và tìm cách thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng họ đã giảm lượng nhập khẩu dầu thô của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng gấp đôi thuế lên 50% đối với Ấn Độ từ tháng 8/2025 nhằm trừng phạt nước này vì tiếp tục mua dầu Nga.

Ban đầu, Ấn Độ dường như không mấy nao núng trước mức thuế này, nhưng các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cắt giảm mạnh lượng dầu thô mua từ Nga trong 2 tháng qua kể từ khi Mỹ trừng phạt Rosneft và Lukoil.

Tham khảo: Oilprice﻿