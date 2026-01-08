Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga kiếm về hơn 1.000 tỷ USD, EU 'góp công' lớn

08-01-2026 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch tiếp tục là trụ cột chính của kinh tế Nga.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan, Nga tiếp tục kiếm bộn từ xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc, Ấn Độ và thậm chí cả Liên minh châu Âu, nhờ các miễn trừ đối với dầu vận chuyển qua đường ống và khí đốt.

“Từ 24/2/2022 đến tháng 1/2026, Nga đã thu được 1.000 tỷ euro (1.168 tỷ USD) từ việc bán nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu và con số này vẫn đang tiếp tục tăng”, CREA cho biết trong tuần này.

Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 218,1 tỷ euro trong giai đoạn này, bao gồm 106,3 tỷ euro dầu và các sản phẩm dầu, 108,4 tỷ euro khí đốt và﻿ 3,5 tỷ euro than đá.

Đáng chú ý, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ấn Độ nổi lên là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 2 của Nga (sau Trung Quốc) sau khi chi 144 tỷ euro (168 tỷ USD) để nhập khẩu dầu thô của Nga.

Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới, đã tăng mạnh nhập khẩu dầu giá rẻ từ Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Trong gần 4 năm, Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô từ Nga nhiều đến mức Nga trở thành nhà cung cấp lớn nhất của nước này, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng dầu thô nhập khẩu.

Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ gần đây đã giảm lượng mua dầu thô của Nga sau lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft và Lukoil của Nga. Ấn Độ cũng được cho là đang nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và tìm cách thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng họ đã giảm lượng nhập khẩu dầu thô của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng gấp đôi thuế lên 50% đối với Ấn Độ từ tháng 8/2025 nhằm trừng phạt nước này vì tiếp tục mua dầu Nga.

Ban đầu, Ấn Độ dường như không mấy nao núng trước mức thuế này, nhưng các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cắt giảm mạnh lượng dầu thô mua từ Nga trong 2 tháng qua kể từ khi Mỹ trừng phạt Rosneft và Lukoil.

Tham khảo: Oilprice﻿

Mỹ tung gần 3 tỷ USD, quyết phá một thế độc tôn của Nga

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
13 máy bay quân sự Mỹ vây bắt tàu chở dầu Nga: Thêm các tàu khác lọt vào tầm ngắm

13 máy bay quân sự Mỹ vây bắt tàu chở dầu Nga: Thêm các tàu khác lọt vào tầm ngắm Nổi bật

Trần Chí bị bắt ở Campuchia, dẫn độ về Trung Quốc

Trần Chí bị bắt ở Campuchia, dẫn độ về Trung Quốc Nổi bật

Washington chi 2,7 tỷ USD phá vỡ sự độc quyền của Nga đối với nhiên liệu hạt nhân

Washington chi 2,7 tỷ USD phá vỡ sự độc quyền của Nga đối với nhiên liệu hạt nhân

11:11 , 08/01/2026
Cơn ác mộng của châu Âu khi Greenland bị đe dọa

Cơn ác mộng của châu Âu khi Greenland bị đe dọa

10:43 , 08/01/2026
Ông Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Ông Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

09:45 , 08/01/2026
Lời tiên tri của ông Đặng Tiểu Bình "ứng nghiệm": Trung Quốc nắm át chủ bài chiến lược toàn cầu sau 62 năm

Lời tiên tri của ông Đặng Tiểu Bình "ứng nghiệm": Trung Quốc nắm át chủ bài chiến lược toàn cầu sau 62 năm

09:30 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên