Bị Mỹ và phương Tây siết trừng phạt, nước đối tác chiến lược của Nga sẵn sàng chấp nhận khách hàng mua vũ khí bằng tiền điện tử

Trung tâm Xuất khẩu Quốc phòng (Mindex) thuộc Bộ Quốc phòng Iran sẵn sàng đàm phán các hợp đồng quân sự với hình thức thanh toán bằng tiền điện tử, tờ Financial Times dẫn dữ quảng cáo và phân tích các điều khoản thanh toán đưa tin.

Tháng 8/2025, Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt cơ chế của Liên Hợp Quốc nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran sau khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này với Mỹ thất bại.

Tehran hiện đang chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ và phương Tây đối với chương trình hạt nhân và tên lửa, ngành dầu mỏ và khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế. Các hạn chế buộc Iran ngày càng dựa vào thương mại trao đổi hàng hóa và các tài sản kỹ thuật số như bitcoin để giao thương.

Theo FT, động thái của đánh dấu một trong những trường hợp đầu tiên được biết đến về việc một quốc gia công khai bày tỏ sẵn sàng chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho việc xuất khẩu vũ khí.

Ngoài ra, Iran cũng chấp nhận hình thức thanh toán thông qua trao đổi hàng hóa hoặc bằng đồng rial Iran.

Mindex cho biết họ có khách hàng tại 35 quốc gia/vùng lãnh thổ và tiếp thị nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, tàu chiến và hệ thống phòng không tầm ngắn. Trang web Mindex cũng liệt kê các loại vũ khí cầm tay, tên lửa và tên lửa hành trình chống hạm.

Mindex vận hành một cổng thông tin trực tuyến và chatbot ảo để hướng dẫn khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình mua hàng. Bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng, Mindex tuyên bố trên trang web rằng "không có vấn đề gì" trong việc thực hiện các hợp đồng.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, Iran xếp thứ 18 trên thế giới về xuất khẩu vũ khí lớn vào năm 2024, sau Na Uy và Australia.

Trước đây, giới chức Mỹ đã cáo buộc Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng chính thức.

Vào tháng 9/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân với cáo buộc vận hành một mạng lưới "ngân hàng ngầm" sử dụng tiền điện tử để xử lý các khoản thanh toán cho Iran.

Iran hiện là đối tác chiến lược toàn diện của Nga. Cả 2 đều đang chịu lệnh trừng phạt và cùng là thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS.﻿

Tham khảo: FT﻿