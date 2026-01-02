Dự án mở rộng đường 4 làn trị giá gần 3.000 tỷ đồng chậm tiến độ, bị tố lỗ nặng, nhà thầu Trung Quốc nói gì?

Tập đoàn kỹ thuật đường sắt số 2 Trung Quốc tuyên bố thông tin về khoản lỗ 4 tỷ rupee (730 tỷ VNĐ) trong dự án mở rộng tuyến đường Kamala-Kanchanpur (Nepal) là không chính xác.

Công ty đã đưa ra đính chính sau khi truyền thông địa phương đưa tin dự án bị thua lỗ nặng.

“Một số phương tiện truyền thông gần đây đã đặt ra câu hỏi về tình hình tài chính và tiến độ của dự án mở rộng đường Kamala-Kanchanpur. Việc công chúng quan tâm đến những dự án như vậy là hoàn toàn tự nhiên, nhưng một số đưa tin mà thiếu xem xét đến điều kiện kỹ thuật cần thiết”, nhà thầu cho biết trong một tuyên bố.

Công ty cho biết kết quả tài chính cuối cùng chỉ có thể được xác định sau khi dự án hoàn thành, đồng thời khẳng định những thông tin cho rằng dự án bị tạm dừng hoặc thiếu vốn là không chính xác. Nhà thầu cho biết sự chậm trễ không chỉ do vấn đề dòng tiền mà còn do các yếu tố bên ngoài.

“Công ty thừa nhận dự án đang chịu áp lực tài chính, nhưng thông tin lan truyền trên truyền thông về khoản lỗ 4 tỷ rupee là không chính xác. Ở giai đoạn này, mọi ước tính về khoản lỗ chỉ mang tính suy đoán”, tuyên bố cho biết.

Theo nhà xây dựng, tiến độ thi công thực tế của dự án đã đạt khoảng 79%, trong đó hạng mục trải nhựa đường đã hoàn thành 70% và hạng mục cầu xong 90%.

Doanh nghiệp cho biết các hạng mục còn lại tương đối nhỏ và dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ sau khi các vấn đề hiện tại được giải quyết. Công ty cũng tái khẳng định cam kết phối hợp thường xuyên với các nhà cung cấp và thanh toán đầy đủ các khoản nợ còn tồn đọng đã được xác minh.

Dự án mở rộng đường Kamala-Kanchanpur được trao cho Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc-2 vào năm 2020 với mục tiêu nâng cấp tuyến đường và mở rộng thành 4 làn xe.

Dự án có tổng chi phí 15,66 tỷ rupee (2,86 nghìn tỷ VNĐ), đã được gia hạn 2 lần do không hoàn thành đúng thời hạn ban đầu là 28/10/2023. Theo thỏa thuận, nhà thầu phải hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2025.

