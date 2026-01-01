1,4 tỷ dân Trung Quốc vẫn cứ chuộng 1 thiết kế "hết thời", cả thế giới phát sốc

Dù Trung Quốc là một trong những quốc gia đô thị hóa nhanh nhất thế giới, nơi chung cư cao tầng và trung tâm thương mại hiện đại mọc lên dày đặc, vẫn có một chi tiết khiến nhiều người ngạc nhiên: bệ xí xổm chưa từng bị "đào thải". Kiểu thiết kế tưởng như đã lỗi thời này vẫn tồn tại rộng rãi, thậm chí phổ biến không kém bồn cầu hiện đại trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, bồn cầu ngồi và bồn cầu thông minh với hàng loạt chức năng như sưởi ấm, tự động xả nước, khử mùi hay vệ sinh bằng nước ngày càng trở nên quen thuộc, việc bệ xí xổm vẫn xuất hiện phổ biến ở Trung Quốc khiến không ít du khách bất ngờ, thậm chí "tá hỏa" khi lần đầu đi vệ sinh trong chuyến du lịch.

Bệ xí xổm chưa bao giờ "biến mất" ở Trung Quốc

Ở các nhà vệ sinh công cộng, từ nhà ga, bến xe, công viên cho đến khu du lịch bình dân, bệ xí xổm vẫn là lựa chọn chủ đạo. Bồn cầu ngồi có xuất hiện, nhưng thường chỉ chiếm số lượng ít, đôi khi được đặt riêng trong một vài buồng đặc biệt. Ngay cả ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô hay Quảng Châu, tình trạng này vẫn khá phổ biến.

Lý do không nằm ở chuyện thiếu kinh phí hay chậm phát triển, mà xuất phát từ thói quen sinh hoạt lâu đời. Với nhiều người Trung Quốc, bệ xí xổm được xem là dễ sử dụng, ít tiếp xúc trực tiếp, sạch sẽ hơn khi dùng nơi công cộng. Đặc biệt trong môi trường đông người, việc không phải ngồi trực tiếp lên bề mặt chung mang lại cảm giác yên tâm hơn.

Trong không gian sống, nhiều gia đình Trung Quốc vẫn sử dụng bệ xí xổm

Không chỉ ở không gian công cộng, bệ xí xổm vẫn hiện diện trong rất nhiều căn hộ. Những khu chung cư xây dựng từ 10-20 năm trước, nhà tập thể cũ, hoặc nhà ở truyền thống gần như mặc định dùng bệ xổm. Nhưng ngay cả trong các chung cư mới, không ít gia đình vẫn chủ động giữ lại hoặc lắp đặt bệ xí xổm.

Một kiểu bố trí khá quen thuộc là: Trong nhà có một nhà vệ sinh dùng bồn cầu ngồi hiện đại và mt nhà vệ sinh dùng bệ xí xổm. Cách làm này đặc biệt phổ biến trong những gia đình đa thế hệ. Người trẻ, khách đến chơi nhà thường thích bồn cầu ngồi vì tiện nghi, hiện đại. Trong khi đó, người lớn tuổi lại quen dùng bệ xổm từ hàng chục năm, cảm thấy thoải mái và "dễ đi" hơn. Việc lắp song song giúp mọi người không phải thay đổi thói quen, tránh những bất tiện không đáng có trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ là thói quen mà còn là quan niệm sức khỏe

Một yếu tố khiến bệ xí xổm được người Trung Quốc ưa chuộng là niềm tin liên quan đến sức khỏe. Nhiều người cho rằng tư thế ngồi xổm giúp việc đại tiện dễ dàng hơn, hạn chế táo bón và tốt cho đường ruột. Quan niệm này đã ăn sâu vào đời sống, nhất là với người trung niên và cao tuổi. Chính vì vậy, dù có đủ điều kiện lắp bồn cầu hiện đại, họ vẫn chọn cách không từ bỏ bệ xổm. Với họ, đó không phải thứ lỗi thời mà là một lựa chọn phù hợp với cơ thể và thói quen cá nhân.

Trên thực tế, Trung Quốc không "bảo thủ" trong chuyện nhà vệ sinh. Ở các khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại lớn, sân bay quốc tế, bồn cầu ngồi hiện đại vẫn chiếm ưu thế, thậm chí tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Tuy nhiên, ở những không gian phục vụ số đông, bệ xí xổm vẫn giữ vị trí vững chắc.