Thông điệp năm mới 2026 của các lãnh đạo thế giới

Chủ tịch Trung Quốc hoan nghênh những tiến bộ vững chắc của đất nước

Trong thông điệp năm mới 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, khi năm 2025 đánh dấu sự hoàn thành Kế hoạch Phát triển, sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học công nghệ, khả năng quốc phòng và sức mạnh tổng hợp quốc gia của Trung Quốc đều đạt đến tầm cao mới. Đặc biệt, theo ông, Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy phát triển chất lượng cao thông qua đổi mới sáng tạo, trở thành một trong những nền kinh tế có khả năng đổi mới sáng tạo phát triển nhanh nhất. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao việc tích hợp sâu rộng khoa học và công nghệ với các ngành công nghiệp, và tạo ra một dòng chảy đổi mới. Đặc biệt, nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lớn đã và đang cạnh tranh trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc thông điệp năm mới 2026 tại Bắc Kinh, ngày 31/12/2025 (Ảnh: Xinhua/AP)

Lưu ý rằng năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, ông Tập Cận Bình kêu gọi các bước đi vững chắc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, làm sâu sắc hơn nữa cải cách và mở cửa trên mọi lĩnh vực, nhấn mạnh "một dự án thành công nên bắt đầu bằng một kế hoạch tốt và các mục tiêu rõ ràng".

Chủ tịch Trung Quốc cũng đánh giá cao sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với các di tích văn hóa, bảo tàng và di sản văn hóa phi vật thể của đất nước, nhấn việc người dân Trung Quốc nỗ lực nuôi dưỡng ngôi nhà tinh thần bằng sự phát triển văn hóa đã khiến văn hóa Trung Quốc đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Trong thông điệp năm mới, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới. Để giải quyết tốt hơn vấn đề biến đổi khí hậu, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc đã công bố các Đóng góp Quốc gia Tự nguyện mới, đồng thời nói thêm rằng sau khi công bố ba sáng kiến toàn cầu về phát triển, an ninh và văn minh, ông đã đưa ra Sáng kiến Quản trị Toàn cầu nhằm thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

Tổng thống Nga gửi thông điệp về sức mạnh nội tại của dân tộc

Ngày 31/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ đặt niềm tin vào sức mạnh nội tại để tiến về phía trước. Tuyên bố được đưa ra trong bài phát biểu chào năm mới truyền thống của ông Putin được phát sóng đầu tiên tại vùng Viễn Đông, nơi một số khu vực của Liên bang Nga chính thức bước sang năm 2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới trên truyền hình gửi đến người dân Nga tại Moscow, ngày 31/12/2025 (Ảnh: AFP/Sputnik)

Từ Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân trên cả nước. Trong bài phát biểu, ông Putin nói rằng: "Chúng ta dựa vào sức mạnh của chính mình, dựa vào những người thân thiết, gần gũi và yêu thương, đồng thời chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ". Tổng thống Putin nhấn mạnh dân tộc Nga là "một gia đình lớn mạnh và đoàn kết", đồng thời khẳng định người dân nước này sẽ không ngừng lao động, sáng tạo và kiên định theo đuổi các mục tiêu đã đề ra để vững bước trong năm 2026.

Theo hãng tin TASS, bài phát biểu chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Putin năm nay chỉ dài 3 phút 20 giây, là một trong những thông điệp ngắn nhất của ông.

Năm ngoái, bài phát biểu của ông chỉ diễn ra trong 3 phút 35 giây. Thông điệp ngắn nhất là bài phát biểu chào năm mới 2006 với thời lượng chỉ hơn 2 phút.

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nhật Bản: Kiến tạo hy vọng cho tương lai

Trong thời khắc bước sang năm mới 2026, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi tới toàn thể người dân thông điệp đầu năm mới trên sóng truyền hình trực tiếp, trong đó bà nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để kiến tạo hy vọng cho tương lai Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật Bản và thế giới cũng đang đứng trước những thay đổi to lớn. Trong nước, người dân đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, có thể gọi là một "cuộc khủng hoảng thầm lặng", sự tăng giá sinh hoạt mà người dân phải gánh chịu sau thời gian dài giảm phát, cùng với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau chiến tranh. Trên phạm vi toàn cầu, trật tự quốc tế tự do và rộng mở đang bị lung lay, xu hướng mang tính bá quyền gia tăng, trong khi tính bất định về chính trị và kinh tế ngày càng cao.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: AFP)

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, kể từ khi được thành lập vào tháng 10/2025, Nội các đã làm việc không ngừng vì lợi ích quốc gia và người dân, với quyết tâm cao độ nhằm biến những lo âu của cuộc sống hiện tại và tương lai thành niềm hy vọng, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, sẵn sàng đương đầu với các thách thức toàn cầu và hiện thực hóa nền ngoại giao Nhật Bản tỏa sáng giữa trung tâm thế giới.

Trước hết, chính phủ đã ưu tiên cao nhất việc ứng phó với tình trạng giá cả leo thang, thực hiện được cam kết với người dân bằng việc thông qua ngân sách bổ sung tại kỳ họp Quốc hội bất thường năm 2025. Đồng thời, dựa trên nguyên tắc "tài khóa tích cực, có trách nhiệm", chính phủ đã xác lập được những định hướng nhất định trong việc xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ cũng như một chính sách đối ngoại và an ninh vững mạnh.

Bên cạnh đó, thông qua nhiều diễn đàn như các hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị lãnh đạo Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC), Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Đối thoại cấp cao Trung Á - Nhật Bản, chính phủ đã tích cực triển khai các biện pháp ngoại giao nhằm nâng cao sự hiện diện của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế.

Trong năm kỷ niệm tròn 100 năm khởi đầu thời đại Chiêu Hòa, Thủ tướng Takaichi lấy hình ảnh vươn lên mạnh mẽ của người dân Nhật Bản từng có niềm tin và hy vọng rằng "ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay" để bày tỏ tin tưởng sẽ đóng góp vào việc kiến tạo một tương lai thịnh vượng hơn cho đất nước Nhật Bản và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Tổng thống Hàn Quốc phác thảo tầm nhìn về phát triển đất nước

Ngày 1/1, trong thông điệp đầu năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia Đông Bắc Á này trong năm 2026, tập trung vào phát triển vùng miền cân bằng và tăng trưởng đôi bên cùng có lợi giữa các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Trong phát biểu vào ngày đầu tiên của năm mới, Tổng thống Lee cam kết sẽ biến năm 2026 thành "năm đầu tiên cho bước nhảy vọt quốc gia của Hàn Quốc". Trọng tâm của tầm nhìn này là thúc đẩy tăng trưởng diện rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các doanh nghiệp nhỏ và các khu vực nằm ngoài vùng thủ đô Seoul. "Chúng ta sẽ biến năm mới này thành nền tảng cho một cú bứt phá mạnh mẽ, giống như chú ngựa đỏ đang phi hết tốc lực và tạo điểm khởi đầu cho sự tiến bộ quốc gia theo của Hàn Quốc" - Tổng thống Lee khẳng định.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ thúc đẩy tiến bộ sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội đến văn hóa, ngoại giao và an ninh quốc gia. Đáng chú ý, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng thành quả của sự tăng trưởng cần được chia sẻ công bằng. Ông nêu rõ mục tiêu của Hàn Quốc là xây dựng một đất nước phát triển đồng đều, nơi sự thịnh vượng của quốc gia song hành với sự phát triển của mọi người dân. "Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước nơi mọi công dân cùng phát triển khi quốc gia lớn mạnh, nơi các tập đoàn lớn và SME cùng tiến bước bên nhau" - nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng lưu ý rằng công thức kinh tế từng giúp Hàn Quốc trỗi dậy nhanh chóng trong thế kỷ trước giờ đây đã trở thành "bẫy phát triển". Sự bất bình đẳng và khoảng cách ngày càng nới rộng đang cản trở sự phát triển. Những nguồn lực tập trung vốn, từng là thế mạnh, thì nay lại làm gia tăng xung đột xã hội, biến các động lực tăng trưởng cũ thành rào cản mang tính cấu trúc.

Dẫn chứng về những thành công gần đây trong đàm phán thuế quan với Mỹ hay các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng và năng lượng hạt nhân quy mô lớn, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng lợi ích hiện đang chảy quá nhiều vào các công ty lớn. Ông khẳng định: "Những thành tựu kinh tế đạt được nhờ nỗ lực chung của toàn dân giờ đây phải được lan tỏa đến các doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp và thu nhập của từng hộ gia đình". Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh chiến lược phát triển vùng miền cân bằng với mô hình đa cực. Theo đó, Seoul sẽ đóng vai trò là thủ đô kinh tế, miền Trung là trung tâm hành chính và miền Nam là "thủ đô hàng hải" của đất nước.

Về mặt văn hóa và an ninh, Tổng thống Lee Jae Myung cam kết đầu tư sâu rộng hơn vào hệ sinh thái văn hóa để "K-culture" không chỉ là một trào lưu nhất thời. Ông cũng nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững, cam kết nỗ lực giảm bớt căng thẳng quân sự liên Triều và xây dựng lại lòng tin. Theo ông, hòa bình gắn liền chặt chẽ với tăng trưởng và việc duy trì môi trường ổn định sẽ tạo điều kiện để chuyển hóa thách thức thành động lực phát triển lâu dài cho Hàn Quốc.

Thủ tướng Đức tin tưởng những "khởi đầu mới" cho châu Âu

Trong thông điệp năm mới 2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh châu Âu cần tự chủ hơn về an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới trải qua những biến chuyển mang tính bước ngoặt.

Trong phát biểu được phát sóng tối 31/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Merz mô tả thế giới hiện nay đang trong trạng thái "chuyển dịch mang tính thời đại", với nhiều thách thức đan xen như biến động địa chính trị, xu hướng bảo hộ gia tăng, các cuộc xung đột kéo dài và sự điều chỉnh trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Về quan hệ đối tác giữa châu Âu và Mỹ, Thủ tướng Đức cho rằng mối quan hệ này đang đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mới, trong bối cảnh Mỹ lâu nay đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh châu Âu. Điều này đòi hỏi các nước châu Âu phải tăng cường năng lực tự chủ, chủ động bảo vệ và thúc đẩy lợi ích chung của mình.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên quan đến vấn đề an ninh, ông Merz cho rằng Đức cần tiếp tục củng cố năng lực răn đe và phòng thủ nhằm duy trì hòa bình lâu dài. Ông cũng đề cập đến vấn đề an ninh chung của châu Âu, trong đó có xung đột tại Ukraine cùng với các hoạt động phá hoại, gián điệp và tấn công mạng diễn ra thường xuyên tại Đức.

Đề cập riêng các vấn đề của đất nước, Thủ tướng Merz cam kết Chính phủ liên bang Đức, được thành lập sau cuộc bầu cử Quốc hội tháng 2/2025, sẽ tập trung khôi phục năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Đồng thời, ông Merz cũng thông báo sẽ tiếp tục triển khai các cải cách căn bản, đặc biệt trong lĩnh vực lương hưu và phúc lợi xã hội trong bối cảnh những thay đổi về nhân khẩu học, chi phí gia tăng và biến đổi công nghệ đòi hỏi sự điều chỉnh phù hợp. Ông khẳng định Đức có đủ năng lực hành động trong bối cảnh quốc tế nhiều bất định.

Nhìn về năm 2026, Thủ tướng Merz bày tỏ tin tưởng đây có thể là thời điểm mở ra "những khởi đầu mới", giúp Đức và châu Âu củng cố sức mạnh, tiếp tục phát huy những giá trị về hòa bình, tự do và thịnh vượng đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ qua.