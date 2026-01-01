Elon Musk khẳng định Model Y là "xe bán chạy nhất thế giới", nhưng dữ liệu cho thấy điều khác

Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla, đã khẳng định rằng Model Y là chiếc xe bán chạy nhất thế giới trong ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ nhiều nguồn độc lập, Toyota RAV4 đã vượt qua Model Y vào năm 2025 với doanh số ước tính đạt 1,2 triệu chiếc, so với 1,03 triệu chiếc của Model Y.

Theo Electrek, một tờ báo chuyên về xe điện, Model Y đã từng đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn cầu vào năm 2023, đánh dấu một thành tựu quan trọng cho xe điện. Tuy nhiên, đến năm 2024, Model Y đã kết thúc với một cuộc đua sát nút với Toyota RAV4, chỉ thua khoảng 2.000 chiếc.

Đến năm 2025, dữ liệu cho thấy Model Y có thể đã tụt xuống vị trí thứ ba, sau Toyota RAV4 và Toyota Corolla, với doanh số ước tính lần lượt là 1,2 triệu và 1,08 triệu chiếc. Điều này cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các dòng xe truyền thống.

Dù sự sụt giảm về doanh số, Model Y vẫn là một trong những mẫu xe điện phổ biến nhất trên thị trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tuyên bố của Elon Musk và dữ liệu thực tế có thể ảnh hưởng đến chiến lược thị trường và niềm tin của nhà đầu tư vào Tesla.

Trong khi đó, Toyota tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trong thị trường ô tô với RAV4 và Corolla. Với doanh số 500.000 chiếc RAV4 chỉ riêng tại Mỹ, Toyota đã khẳng định vị thế của mình trong ngành.

Cuối cùng, sự khác biệt giữa tuyên bố của Musk và dữ liệu thực tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra các tuyên bố công khai, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ô tô đang trở nên ngày càng cạnh tranh.