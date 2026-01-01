Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk khẳng định Model Y là "xe bán chạy nhất thế giới", nhưng dữ liệu cho thấy điều khác

01-01-2026 - 20:27 PM | Tài chính quốc tế

Elon Musk khẳng định Model Y là "xe bán chạy nhất thế giới", nhưng dữ liệu cho thấy điều khác

Elon Musk tuyên bố Tesla Model Y là xe bán chạy nhất thế giới trong ba năm liên tiếp, nhưng dữ liệu cho thấy Toyota RAV4 đã vượt qua vào năm 2025 với doanh số 1,2 triệu chiếc, so với 1,03 triệu chiếc của Model Y.

Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla, đã khẳng định rằng Model Y là chiếc xe bán chạy nhất thế giới trong ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ nhiều nguồn độc lập, Toyota RAV4 đã vượt qua Model Y vào năm 2025 với doanh số ước tính đạt 1,2 triệu chiếc, so với 1,03 triệu chiếc của Model Y.

Theo Electrek, một tờ báo chuyên về xe điện, Model Y đã từng đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn cầu vào năm 2023, đánh dấu một thành tựu quan trọng cho xe điện. Tuy nhiên, đến năm 2024, Model Y đã kết thúc với một cuộc đua sát nút với Toyota RAV4, chỉ thua khoảng 2.000 chiếc.

Đến năm 2025, dữ liệu cho thấy Model Y có thể đã tụt xuống vị trí thứ ba, sau Toyota RAV4 và Toyota Corolla, với doanh số ước tính lần lượt là 1,2 triệu và 1,08 triệu chiếc. Điều này cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các dòng xe truyền thống.

Dù sự sụt giảm về doanh số, Model Y vẫn là một trong những mẫu xe điện phổ biến nhất trên thị trường. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tuyên bố của Elon Musk và dữ liệu thực tế có thể ảnh hưởng đến chiến lược thị trường và niềm tin của nhà đầu tư vào Tesla.

Trong khi đó, Toyota tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trong thị trường ô tô với RAV4 và Corolla. Với doanh số 500.000 chiếc RAV4 chỉ riêng tại Mỹ, Toyota đã khẳng định vị thế của mình trong ngành.

Cuối cùng, sự khác biệt giữa tuyên bố của Musk và dữ liệu thực tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra các tuyên bố công khai, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ô tô đang trở nên ngày càng cạnh tranh.

Theo Bình Minh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc Nổi bật

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực Nổi bật

Vụ máy bay MH370 xuất hiện biến mới sau hơn 11 năm mất tích

Vụ máy bay MH370 xuất hiện biến mới sau hơn 11 năm mất tích

20:05 , 01/01/2026
Phát hiện kho báu vàng 1.400 năm tuổi ở nơi không ngờ đến nhất

Phát hiện kho báu vàng 1.400 năm tuổi ở nơi không ngờ đến nhất

19:43 , 01/01/2026
Samsung sắp làm được điều ai cũng mong chờ: Không còn bị "cạnh khóe" là kém điện thoại Trung Quốc nữa rồi?

Samsung sắp làm được điều ai cũng mong chờ: Không còn bị "cạnh khóe" là kém điện thoại Trung Quốc nữa rồi?

19:25 , 01/01/2026
Đài thiên văn Mỹ bắt sóng vô tuyến lạ, tiết lộ hiện tượng chưa từng thấy

Đài thiên văn Mỹ bắt sóng vô tuyến lạ, tiết lộ hiện tượng chưa từng thấy

15:04 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên