Vụ máy bay MH370 xuất hiện biến mới sau hơn 11 năm mất tích

Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã quay trở lại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương xa xôi vào ngày 30/12, mở lại một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử hàng không, gần 12 năm sau khi chiếc Boeing 777 biến mất cùng 239 người trên máy bay.

Nỗ lực mới được triển khai sau khi chính phủ Malaysia chính thức phê duyệt, đánh dấu lần tìm kiếm quy mô lớn đầu tiên trong nhiều năm nhằm xác định vị trí chiếc máy bay mất tích ngày 8/3/2014.

Chuyến bay MH370 cất cánh ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương và dự kiến thực hiện hành trình kéo dài khoảng 6 tiếng. Khoảng 40 phút sau khi rời sân bay, thiết bị phát tín hiệu nhận dạng của máy bay ngừng hoạt động, khiến MH370 biến mất khỏi radar dân sự.

Dữ liệu radar quân sự sau đó cho thấy máy bay bất ngờ rẽ gấp về phía tây, bay ngược qua bán đảo Malaysia sau đó chuyển hướng xuống phía nam, hướng ra Ấn Độ Dương rộng lớn.

Sự thay đổi lộ trình không thể giải thích này đã kích hoạt một chiến dịch quốc tế chưa từng có. Máy bay và tàu thuyền tìm kiếm từ nhiều quốc gia đã được huy động. Các chuyên gia cố gắng tái dựng đường bay cuối cùng dựa trên dữ liệu vệ tinh hạn chế.

Quy mô chiến dịch nhanh chóng trở thành cuộc tìm kiếm tốn kém và lớn nhất trong lịch sử hàng không, bao phủ khoảng 119.139 km vuông đáy biển ngoài khơi Tây Australia.

Dù nhiều năm quét sonar và sử dụng các công nghệ dò tìm khác, không có xác máy bay nào được phát hiện. Hoạt động tìm kiếm dưới biển bị hoãn vào tháng 1/2017, khiến gia đình các nạn nhân không nhận được lời giải đáp. Điều này cũng làm dấy lên nhiều giả thuyết về nguyên nhân máy bay rời khỏi lộ trình ban đầu.

Trong những tháng sau khi MH370 mất tích, Malaysia, Australia và Trung Quốc đã phối hợp tiến hành tìm kiếm trên một khu vực biển rộng lớn. Chiến dịch này tiêu tốn khoảng 183 triệu đô la Canada nhưng không mang lại kết quả.

Theo thời gian, các mảnh vỡ được cho là của MH370 bắt đầu trôi dạt vào bờ tại khu vực tây Ấn Độ Dương. Từ năm 2015 đến nay, chưa đến 30 mảnh vỡ được thu hồi, tại các địa điểm như đảo Réunion và Mozambique. Tuy nhiên, ba mảnh cánh được xác nhận chắc chắn thuộc về chiếc máy bay mất tích. Hiện cũng chưa có thi thể nào được tìm thấy.

Báo cáo điều tra chính thức của Malaysia công bố năm 2018 kết luận rằng máy bay nhiều khả năng đã bị cố ý chuyển hướng khỏi lộ trình ban đầu. Báo cáo không xác định ai chịu trách nhiệm và cũng không xác định rõ động cơ.

Trong đợt tìm kiếm mới nhất, công ty robot hàng hải Ocean Infinity có trụ sở tại Texas dẫn đầu chiến dịch theo thỏa thuận “không tìm thấy, không lấy tiền”. Theo các nguồn tin, công ty sẽ chỉ nhận tối đa 70 triệu USD nếu xác định được xác máy bay. Bộ Giao thông Malaysia cho biết quyết định này thể hiện nỗ lực nhằm tìm kiếm câu trả lời.

Bộ nhấn mạnh rằng diễn biến mới cho thấy cam kết của chính phủ Malaysia trong việc xoa dịu gia đình các nạn nhân trong thảm kịch.

Khác với các chiến dịch trước, lần tìm kiếm này tập trung vào một khu vực nhỏ hơn nhiều, khoảng 15.022 km². Vùng tìm kiếm được xác định dựa trên phân tích vệ tinh cập nhật, mô hình trôi dạt được tinh chỉnh và ý kiến của các chuyên gia. Nhiệm vụ dự kiến kéo dài tối đa 55 ngày.

Ocean Infinity triển khai các phương tiện lặn tự hành có khả năng xuống độ sâu gần 6.000 mét và hoạt động liên tục nhiều ngày mà không cần nổi lên mặt nước. Các thiết bị này được trang bị sonar quét sườn, công nghệ siêu âm và máy đo từ trường.

Chúng có thể tạo bản đồ 3D chi tiết đáy biển và phát hiện các vật thể kim loại bị vùi dưới trầm tích. Các phương tiện điều khiển từ xa sẽ được đưa xuống để kiểm tra kỹ hơn khi cần thiết.

Công ty này từng dẫn đầu một cuộc tìm kiếm tư nhân vào năm 2018 nhưng không tìm thấy máy bay. Ocean Infinity hiện chưa đưa ra bình luận công khai về sứ mệnh mới.

Với gia đình các nạn nhân, nỗ lực tìm kiếm lần này mang lại thêm một cơ hội hiếm hoi cho những câu hỏi chưa có lời giải suốt nhiều năm. Các gia đình từ Trung Quốc, Australia, châu Âu và nhiều khu vực khác tiếp tục gây sức ép lên các chính phủ để không từ bỏ việc tìm kiếm, cho rằng việc làm sáng tỏ bí ẩn MH370 có ý nghĩa vượt ngoài sự mất mát cá nhân.

Theo IE