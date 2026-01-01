Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!

Nếu nghĩ một khu dân cư phải trải dài trên nhiều con phố thì Regent International tại Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ khiến không ít người phải suy nghĩ lại. Tòa nhà này hiện được xem là khu chung cư lớn nhất thế giới, với hơn 20.000 người cùng sinh sống trong một khối kiến trúc duy nhất, đông ngang một thị trấn nhỏ.

Regent International tọa lạc tại Qianjiang Century City, Hàng Châu, ban đầu được xây dựng với mục đích là khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, sau đó công trình này được chuyển đổi công năng để trở thành khu căn hộ khổng lồ, cao 39 tầng, uốn cong theo hình chữ S và cao khoảng 205 mét. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà đã gây choáng ngợp nhưng phải đến khi khám phá bên trong, nhiều người mới thực sự hiểu vì sao nơi đây được gọi là thành phố thu nhỏ trong một tòa nhà.

Điểm đặc biệt nhất của Regent International không chỉ nằm ở số lượng cư dân mà ở mức độ tự cung tự cấp hiếm thấy. Bên trong tòa nhà có gần như đầy đủ mọi tiện ích thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày: từ siêu thị, khu ẩm thực lớn, quán cà phê, phòng gym, hồ bơi cho đến tiệm cắt tóc, tiệm nail, cửa hàng tiện lợi, thậm chí có cả trường học. Nhiều cư dân làm việc ngay trong các doanh nghiệp đặt tại đây và gần như không cần bước ra ngoài trong nhiều ngày liền.

Chính mô hình này khiến Regent International thường được nhắc đến như một khu cộng đồng khép kín. Với hàng chục nghìn người cùng sinh hoạt, tòa nhà tạo ra một dạng không gian sống khác biệt so với các khu chung cư thông thường - nơi cư dân thường ít tương tác với nhau. Tại đây, các tiện ích dùng chung và mật độ sinh hoạt cao giúp hình thành cảm giác cộng đồng rõ rệt hơn.

Và dù đã có hơn 20.000 người sinh sống, Regent International vẫn chưa hoạt động hết công suất. Theo thiết kế, tòa nhà có thể chứa tới 30.000 cư dân, đồng nghĩa với việc vẫn còn "chỗ trống" cho khoảng 10.000 người nữa - dù nhiều ý kiến cho rằng con số này sẽ khiến không gian trở nên quá tải.

Khi các video quay bên trong Regent International lan truyền trên mạng xã hội, tòa nhà nhanh chóng gây tranh cãi. Có người trầm trồ trước khả năng tổ chức không gian và tư duy kiến trúc hiện đại, cho rằng đây là giải pháp hợp lý cho bài toán dân số tại các đô thị đông đúc. Nhưng cũng không ít ý kiến lo ngại, thậm chí gọi nơi này là "nhà tù thẳng đứng", đặt câu hỏi về rủi ro an toàn, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra động đất hoặc thiên tai lớn.

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận Regent International là một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đô thị hóa nén - nơi con người được đưa vào sống trong các khối kiến trúc khổng lồ, tối ưu diện tích nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng sống lâu dài. Với hơn 20.000 người dưới cùng một mái nhà, Regent International không chỉ là một tòa chung cư mà là một thí nghiệm sống động về cách con người có thể - hoặc buộc phải - chung sống trong các siêu đô thị của tương lai.

