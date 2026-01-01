Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!

01-01-2026 - 14:45 PM | Tài chính quốc tế

Khó có thể nói về độ "choáng" khi chứng kiến một tổ hợp dân cư đông đến nghẹt thở như vậy.

Nếu nghĩ một khu dân cư phải trải dài trên nhiều con phố thì Regent International tại Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ khiến không ít người phải suy nghĩ lại. Tòa nhà này hiện được xem là khu chung cư lớn nhất thế giới, với hơn 20.000 người cùng sinh sống trong một khối kiến trúc duy nhất, đông ngang một thị trấn nhỏ.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 1.

Regent International tọa lạc tại Qianjiang Century City, Hàng Châu, ban đầu được xây dựng với mục đích là khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, sau đó công trình này được chuyển đổi công năng để trở thành khu căn hộ khổng lồ, cao 39 tầng, uốn cong theo hình chữ S và cao khoảng 205 mét. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà đã gây choáng ngợp nhưng phải đến khi khám phá bên trong, nhiều người mới thực sự hiểu vì sao nơi đây được gọi là thành phố thu nhỏ trong một tòa nhà.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 2.

Điểm đặc biệt nhất của Regent International không chỉ nằm ở số lượng cư dân mà ở mức độ tự cung tự cấp hiếm thấy. Bên trong tòa nhà có gần như đầy đủ mọi tiện ích thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày: từ siêu thị, khu ẩm thực lớn, quán cà phê, phòng gym, hồ bơi cho đến tiệm cắt tóc, tiệm nail, cửa hàng tiện lợi, thậm chí có cả trường học. Nhiều cư dân làm việc ngay trong các doanh nghiệp đặt tại đây và gần như không cần bước ra ngoài trong nhiều ngày liền.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 3.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 4.

Chính mô hình này khiến Regent International thường được nhắc đến như một khu cộng đồng khép kín. Với hàng chục nghìn người cùng sinh hoạt, tòa nhà tạo ra một dạng không gian sống khác biệt so với các khu chung cư thông thường - nơi cư dân thường ít tương tác với nhau. Tại đây, các tiện ích dùng chung và mật độ sinh hoạt cao giúp hình thành cảm giác cộng đồng rõ rệt hơn.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 5.

Và dù đã có hơn 20.000 người sinh sống, Regent International vẫn chưa hoạt động hết công suất. Theo thiết kế, tòa nhà có thể chứa tới 30.000 cư dân, đồng nghĩa với việc vẫn còn "chỗ trống" cho khoảng 10.000 người nữa - dù nhiều ý kiến cho rằng con số này sẽ khiến không gian trở nên quá tải.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 6.

Khi các video quay bên trong Regent International lan truyền trên mạng xã hội, tòa nhà nhanh chóng gây tranh cãi. Có người trầm trồ trước khả năng tổ chức không gian và tư duy kiến trúc hiện đại, cho rằng đây là giải pháp hợp lý cho bài toán dân số tại các đô thị đông đúc. Nhưng cũng không ít ý kiến lo ngại, thậm chí gọi nơi này là "nhà tù thẳng đứng", đặt câu hỏi về rủi ro an toàn, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra động đất hoặc thiên tai lớn.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 7.

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận Regent International là một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đô thị hóa nén - nơi con người được đưa vào sống trong các khối kiến trúc khổng lồ, tối ưu diện tích nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng sống lâu dài. Với hơn 20.000 người dưới cùng một mái nhà, Regent International không chỉ là một tòa chung cư mà là một thí nghiệm sống động về cách con người có thể - hoặc buộc phải - chung sống trong các siêu đô thị của tương lai.

Cận cảnh khu dân cư lớn nhất thế giới, ai nhìn cũng phải thốt lên 2 chữ: Tiền đình!- Ảnh 8.

Nguồn: TikTok, Times Of India

Camera AI giao thông mắc lỗi khó hiểu từng khiến 2.000 tài xế ở đây dính phạt oan, 626 người bị tước bằng

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc Nổi bật

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực Nổi bật

Những dự đoán đột phá trong nghiên cứu khoa học năm 2026

Những dự đoán đột phá trong nghiên cứu khoa học năm 2026

14:16 , 01/01/2026
Băng tan “đánh thức” những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới

Băng tan “đánh thức” những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới

13:36 , 01/01/2026
Mỹ bãi lệnh trừng phạt nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Nga-Serbia

Mỹ bãi lệnh trừng phạt nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Nga-Serbia

11:35 , 01/01/2026
Ăn 12 quả nho và những phong tục năm mới độc lạ

Ăn 12 quả nho và những phong tục năm mới độc lạ

10:18 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên