Ngày cuối cùng trên ghế CEO của Warren Buffett, chỉ báo yêu thích vẫn cao chưa từng có, gióng hồi chuông cảnh báo TTCK

31-12-2025 - 15:25 PM | Tài chính quốc tế

Ngày cuối cùng trên ghế CEO của Warren Buffett, chỉ báo yêu thích vẫn cao chưa từng có, gióng hồi chuông cảnh báo TTCK

Đã đến lúc kiểm tra lại lần cuối chỉ báo thị trường chứng khoán yêu thích của huyền thoại đầu tư Warren Buffett trước khi ông nghỉ hưu.

Warren Buffett, 95 tuổi, sẽ chuyển giao quyền điều hành Berkshire Hathaway cho người kế nhiệm Greg Abel từ ngày 1/1/2026. Việc rời ghế CEO chính thức khép lại một sự nghiệp lẫy lừng của Warren Buffett.

Trong suốt sự nghiệp, Warren Buffett luôn đề cao việc đầu tư vào giá trị. Đây là bài học do người thầy Benjamin Graham truyền dạy. Vì thế, Buffett sẽ không trả giá quá cao cho các khoản đầu tư.

"Chỉ báo Buffett" lấy tổng giá trị cổ phiếu niêm yết tại Mỹ (chỉ số Wilshire 5000) chia cho tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product - GNP) của nước này. Chỉ báo này trở nên nổi tiếng sau bài báo trên tạp chí Fortune năm 2001 do Buffett và Carol Loomis viết.

Tỷ lệ này có một số hạn chế trong việc cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, nó có lẽ là thước đo tốt nhất để đánh giá mức định giá tại bất kỳ thời điểm nào”, Buffett giải thích trong bài viết.

Chỉ số này đang ở mức cao chưa từng thấy trước đây, do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này cho thấy có thể đến lúc cho một đợt điều chỉnh lành mạnh vào đầu năm 2026.

Theo dữ liệu từ GuruFocus, chỉ báo Buffett hiện ở mức khoảng 221,4%, tăng mạnh 22% so với ngày 30/4. Chỉ số này ở mức cao chưa từng có kể từ khi GuruFocus bắt đầu thu thập dữ liệu năm 1970. Mức này cũng vượt xa đỉnh của bong bóng Dotcom cũng như giai đoạn tăng nóng 190% năm 2001.

Theo chuẩn đó, thị trường chứng khoán hiện đang ở mức chưa từng có tiền lệ. Giá trị cổ phiếu tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ nói chung.

Chỉ số S&P 500 đã tăng gần 17% trong năm nay trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về tiềm năng lợi nhuận của các công ty liên quan đến AI. Các nhà nhà phân tích cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của các công ty, thúc đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Về phần mình, Buffett đã đặt cược vào tương lai của AI bằng cách duy trì đầu tư cổ phiếu vào Apple, Amazon và gần đây nhất là Alphabet.

Dù thị trường chứng khoán sắp tới có biến động ra sao, một điều không thể phủ nhận là Warren Buffett có tầm ảnh hưởng lớn đến giới đầu tư.

CEO Dan Sheridan của Brooks Running nhìn nhận: “Tôi nghĩ Warren Buffett là người vĩ đại nhất trong lịch sử tư bản. Chúng ta đã nhận được rất nhiều lời khuyên và sự khôn ngoan từ Warren trong những năm qua”.

Người con trai Howard Buffett cho biết văn hóa của Berkshire khá đơn giản. Đó là nói là làm, chấp nhận mắc sai lầm và nhận trách nhiệm cho những sai lầm đó. Howard hiện đang trên đường kế nhiệm cha mình làm chủ tịch của Berkshire.

Theo Yahoo Finance

