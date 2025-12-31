‘Ông trùm’ ngân hàng Mỹ tiết lộ khoản lỗ khủng vì rút khỏi Nga

Ngân hàng Citigroup (Mỹ) cho biết sẽ ghi nhận khoản lỗ lớn từ việc bán đi mảng kinh doanh còn lại tại Nga.

Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ xét về tổng tài sản đã công bố kế hoạch thu hẹp hoạt động kinh doanh tại Nga vào tháng 8/2022, trong bối cảnh nhiều công ty phương Tây rút lui do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tài sản của Citigroup tại Nga, AO Citibank, có giá trị lên tới khoảng 10 tỷ USD vào thời điểm đó, trong khi chi phí rút khỏi Nga ước tính là 170 triệu USD. Vào tháng 12/2022, ngân hàng này đã bán danh mục cho vay tiêu dùng bằng đồng rúp cho ngân hàng Uralsib của Nga.

Ngân hàng cho biết, việc bán đơn vị này cho Renaissance Capital của Nga dự kiến sẽ dẫn đến khoản lỗ trước thuế khoảng 1,2 tỷ USD.

“Việc bán tài sản tại Nga sẽ dẫn đến khoản lỗ trước thuế trong quý 4/2025, chủ yếu liên quan đến khoản lỗ điều chỉnh tỷ giá hối đoái (CTA) sẽ vẫn được ghi nhận trong thu nhập toàn diện khác tích lũy cho đến khi hoàn tất giao dịch”, ngân hàng cho biết.

CTA là một phương pháp kế toán ghi nhận lãi hoặc lỗ phát sinh từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con nước ngoài từ đồng tiền địa phương sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

Citigroup cho biết khoản lỗ có thể thay đổi hơn nữa do biến động tỷ giá hối đoái. Ngân hàng sẽ phân loại các hoạt động còn lại tại Nga là “đang chờ bán” kể từ quý 4/2025.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép Renaissance Capital mua lại các hoạt động kinh doanh của Citigroup tại Nga. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2026.

Tham khảo: RT﻿