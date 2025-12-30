Ngừng mua khí đốt Nga đầu tiên tại châu Âu, quốc gia EU vừa ký một thỏa thuận mới với Gazprom, tổng thống tuyên bố miễn có lợi thì tiếp tục làm

Amber Grid, công ty vận hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Litva (Lithuania), đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom về việc vận chuyển khí đốt tự nhiên tới vùng Kaliningrad của Nga.

Theo thỏa thuận kéo dài 5 năm đến 31/12/2030, giá dịch vụ trung chuyển sẽ được Hội đồng Nhà nước Litva ấn định. Chi phí vận chuyển năm 2026 dự kiến ở mức 30 triệu euro, Amber Grid cho biết.

Khối lượng khí đốt tự nhiên được quy định trong thỏa thuận là 10,5 triệu m³/ngày. Theo thỏa thuận hiện tại kết thúc vào 31/12/2025, Litva thu về 13 – 20 triệu euro nhờ trung chuyển khí đốt đến Kaliningrad, tùy thuộc vào loại nhiên liệu được vận chuyển.

Trong khi đó, Liva vẫn cấm mua bán khí đốt thương mại với Nga. Vì vậy, toàn bộ lượng khí đốt dành cho vùng Kaliningrad sẽ được kiểm kê tại điểm đầu vào và đầu ra, có nghĩa là lượng khí đốt được bơm vào đường ống và xuất ra phải bằng với lượng khí đốt được báo cáo và kiểm kê.

Đầu năm nay, Tổng thống Litva, Gitanas Nausėda, cho biết ông ủng hộ việc tiếp tục thỏa thuận vận chuyển khí đốt, với điều kiện các điều khoản phải có lợi cho nước này.

Litva – quốc gia thành viên EU – là nước đầu tiên ở châu Âu ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine. Đầu năm nay, Litva và 2 quốc gia Baltic khác là Estonia và Latvia cũng đã tách khỏi lưới điện của Nga. Động thái này khiến Kaliningrad bị cô lập khỏi mạng lưới điện của Nga.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW), tuyến đường ống dẫn khí qua Litva có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế của Kaliningrad. Viện này cho biết đường ống này đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí hơn so với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà Moscow cũng sử dụng để cung cấp cho vùng lãnh thổ này.

“Loại khí này là nhiên liệu chính được sử dụng để sản xuất năng lượng ở Kaliningrad và có giá rẻ hơn đáng kể so với LNG”, OSW nhận định.

Tham khảo: Tass, LRT﻿