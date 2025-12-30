Hình ảnh hiếm thấy của nữ Thủ tướng Nhật Bản khiến nhiều người bất ngờ

Ngày 29/12, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chính thức chuyển nơi ở từ khu nhà công vụ dành cho nghị sĩ Hạ viện tại Akasaka sang dinh thự Thủ tướng, sau một thời gian tiếp tục sinh sống tại đây kể từ khi nhậm chức.

Trước khi chuyển nhà, bà Takaichi đăng tải trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng trong dịp cuối năm và đầu năm mới, công tác cảnh giác và quản lý khủng hoảng tuyệt đối không được lơ là. “Ngay cả trong kỳ nghỉ cuối năm và đầu năm mới cũng không thể mất cảnh giác. Quản lý khủng hoảng là yếu tố then chốt trong điều hành đất nước”, Thủ tướng Nhật Bản viết, đồng thời cho biết sẽ sớm rời khu nhà công vụ quen thuộc để chuyển vào sinh sống tại Phủ Thủ tướng.

Bà Takaichi di chuyển đến dinh thự Thủ tướng vào ngày 29/12 (Ảnh: KYODO)

Đáng chú ý, cùng với thông tin chuyển nơi ở, hình ảnh Thủ tướng Takaichi Sanae xuất hiện trong trang phục đời thường tại dinh thự Thủ tướng cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nữ Thủ tướng mặc trang phục giản dị, đi dép xỏ ngón, bước xuống từ chiếc Toyota Century rồi đi thẳng vào khuôn viên Phủ Thủ tướng.

Sự tương phản giữa phong cách đời thường, gần gũi của nữ Thủ tướng và không gian quyền lực của dinh thự Thủ tướng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Theo giới chức Nhật Bản, dinh thự Thủ tướng được trang bị đầy đủ các hạng mục bảo đảm khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Hiện Thủ tướng Takaichi đang sống cùng chồng là ông Yamamoto Taku, cựu nghị sĩ Hạ viện, người hiện phải sử dụng xe lăn trong sinh hoạt hằng ngày. Ông Yamamoto dự kiến cũng sẽ cùng bà chuyển vào ở tại dinh thự Thủ tướng.

Dinh thự Thủ tướng nằm liền kề Văn phòng Thủ tướng, cho phép người đứng đầu Chính phủ có thể nhanh chóng có mặt và chỉ đạo trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai hoặc sự cố nghiêm trọng, qua đó nâng cao năng lực ứng phó và điều hành trong mọi hoàn cảnh.

Nguồn: Yahoo, FNN