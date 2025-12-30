Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CIA tập kích bến cảng Venezuela bằng UAV?

30-12-2025 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Khi được hỏi về "một vụ nổ ở Venezuela", Tổng thống Donald Trump trả lời Mỹ đã tấn công vào nơi tập kết của các tàu bị cáo buộc là chở ma túy

Theo hãng tin AP, hôm 29-12, Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng Mỹ đã tấn công một bến cảng dọc bờ biển trong chiến dịch gây áp lực lên Venezuela.

Ban đầu, ông Donald Trump dường như xác nhận về một cuộc tấn công trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26-12.

Đến ngày 29-12, khi các phóng viên hỏi về "một vụ nổ ở Venezuela", ông Donald Trump nói Mỹ đã tấn công một cơ sở nơi các tàu bị cáo buộc chở ma túy tập kết hàng.

CIA tập kích bến cảnh Venezuela bằng UAV? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trước báo giới hôm 28-12

“Đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến cảng nơi họ chất ma túy lên tàu. Họ chất ma túy lên tàu, vì vậy chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu và giờ chúng tôi tấn công khu vực đó. Đó là nơi họ thực hiện việc buôn bán, và khu vực ấy giờ không còn nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận của đài CNN cho biết Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào đầu tháng này nhằm vào một cơ sở cảng trên bờ biển Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên đất liền đầu tiên được biết đến của Mỹ vào một mục tiêu bên trong quốc gia này.

Theo nguồn tin này, vụ tập kích bằng UAV nhắm vào một bến tàu hẻo lánh trên bờ biển Venezuela mà chính phủ Mỹ tin rằng đang được băng đảng Tren de Aragua của Venezuela sử dụng để cất giữ ma túy và vận chuyển lên tàu để đưa đi tiếp.

Không ai có mặt tại cơ sở này vào thời điểm bị tấn công, vì vậy không có thương vong, theo các nguồn tin.

Hai nguồn tin của CNN cũng cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã hỗ trợ về tình báo cho chiến dịch, nhấn mạnh sự tham gia liên tục của họ trong khu vực.

Tuy nhiên, đại tá Allie Weiskopf, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ, đã phủ nhận điều đó. "Lực lượng đặc nhiệm không hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm cả hỗ trợ tình báo" - ông nói.

CIA từ chối bình luận chính thức. CNN cũng liên hệ với Nhà Trắng, Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ, Bộ Truyền thông và Bộ Ngoại giao Venezuela nhưng chưa được phản hồi.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố áp thuế 25% với bất kỳ nước nào mua dầu của Venezuela

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều lần vay tiền Thái Lan, Campuchia đã trả nợ cho Bangkok bao nhiêu trong gần 2 năm qua?

Nhiều lần vay tiền Thái Lan, Campuchia đã trả nợ cho Bangkok bao nhiêu trong gần 2 năm qua? Nổi bật

Kỳ lạ vùng đất vàng nguyên khối to nhỏ la liệt trải khắp 9.600 km2, khối to nhất nặng 72 kg trị giá gần 300 tỷ đồng, làm dậy lên cơn sốt săn kho báu mới

Kỳ lạ vùng đất vàng nguyên khối to nhỏ la liệt trải khắp 9.600 km2, khối to nhất nặng 72 kg trị giá gần 300 tỷ đồng, làm dậy lên cơn sốt săn kho báu mới Nổi bật

10.000 xe buýt điện Trung Quốc sắp càn quét ĐNÁ: Nuốt trọn thị trường với doanh số tăng vọt 124%

10.000 xe buýt điện Trung Quốc sắp càn quét ĐNÁ: Nuốt trọn thị trường với doanh số tăng vọt 124%

15:18 , 30/12/2025
Trung Quốc gay gắt khi tượng đài bị phá dỡ tại Panama

Trung Quốc gay gắt khi tượng đài bị phá dỡ tại Panama

15:00 , 30/12/2025
Nhiều chuyên gia, quan chức Moscow thừa nhận sự thật đắng lòng: Nga đối mặt rủi ro rơi vào khủng hoảng tài chính vào năm 2026

Nhiều chuyên gia, quan chức Moscow thừa nhận sự thật đắng lòng: Nga đối mặt rủi ro rơi vào khủng hoảng tài chính vào năm 2026

14:49 , 30/12/2025
Ông Putin tuyên bố tăng gấp đôi sản lượng xe bọc thép

Ông Putin tuyên bố tăng gấp đôi sản lượng xe bọc thép

14:41 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên