CIA tập kích bến cảng Venezuela bằng UAV?

Theo hãng tin AP, hôm 29-12, Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng Mỹ đã tấn công một bến cảng dọc bờ biển trong chiến dịch gây áp lực lên Venezuela.

Ban đầu, ông Donald Trump dường như xác nhận về một cuộc tấn công trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 26-12.

Đến ngày 29-12, khi các phóng viên hỏi về "một vụ nổ ở Venezuela", ông Donald Trump nói Mỹ đã tấn công một cơ sở nơi các tàu bị cáo buộc chở ma túy tập kết hàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trước báo giới hôm 28-12

“Đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến cảng nơi họ chất ma túy lên tàu. Họ chất ma túy lên tàu, vì vậy chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu và giờ chúng tôi tấn công khu vực đó. Đó là nơi họ thực hiện việc buôn bán, và khu vực ấy giờ không còn nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận của đài CNN cho biết Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào đầu tháng này nhằm vào một cơ sở cảng trên bờ biển Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên đất liền đầu tiên được biết đến của Mỹ vào một mục tiêu bên trong quốc gia này.

Theo nguồn tin này, vụ tập kích bằng UAV nhắm vào một bến tàu hẻo lánh trên bờ biển Venezuela mà chính phủ Mỹ tin rằng đang được băng đảng Tren de Aragua của Venezuela sử dụng để cất giữ ma túy và vận chuyển lên tàu để đưa đi tiếp.

Không ai có mặt tại cơ sở này vào thời điểm bị tấn công, vì vậy không có thương vong, theo các nguồn tin.

Hai nguồn tin của CNN cũng cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã hỗ trợ về tình báo cho chiến dịch, nhấn mạnh sự tham gia liên tục của họ trong khu vực.

Tuy nhiên, đại tá Allie Weiskopf, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ, đã phủ nhận điều đó. "Lực lượng đặc nhiệm không hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm cả hỗ trợ tình báo" - ông nói.

CIA từ chối bình luận chính thức. CNN cũng liên hệ với Nhà Trắng, Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt Mỹ, Bộ Truyền thông và Bộ Ngoại giao Venezuela nhưng chưa được phản hồi.