Nhiều chuyên gia, quan chức Moscow thừa nhận sự thật đắng lòng: Nga đối mặt rủi ro rơi vào khủng hoảng tài chính vào năm 2026

Theo Washington Post, một quan chức Nga giấu tên đã thẳng thắn thừa nhận: “Khủng hoảng ngân hàng là điều có thể xảy ra. Khủng hoảng không thanh toán cũng là khả năng có thật. Tôi không dám nghĩ đến kịch bản xung đột kéo dài hay leo thang hơn nữa”.

Đây không phải lần đầu tiên cảnh báo như vậy xuất hiện, nhưng lần này, các chỉ số kinh tế cho thấy sự lo ngại đó không còn là điều xa vời.

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga cho thấy, doanh thu từ dầu khí đã giảm tới 22% trong 11 tháng đầu năm. Ngoài ra, Reuters ước tính con số trong tháng 12 có thể giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, nhờ nhu cầu nhập dầu giá rẻ từ Trung Quốc và Ấn Độ, Nga vẫn giữ được dòng tiền cho ngân sách, bất chấp vòng vây trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Giá năng lượng hạ nhiệt, trong khi các lệnh cấm vận từ châu Âu và Mỹ ngày càng siết chặt. Để bù đắp thiếu hụt, Moscow buộc phải sử dụng quỹ tài sản quốc gia, nhưng nguồn quỹ này cũng đang cạn kiệt. Chính phủ buộc phải tăng thuế, trong khi ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, gây áp lực lên tiêu dùng và doanh nghiệp.

Hệ quả là lương chưa trả tăng gần gấp 3 trong tháng 10 so với năm trước, đạt trên 27 triệu USD, theo dữ liệu từ chính phủ Nga. Các công ty phải cho nhân viên nghỉ luân phiên, rút ngắn giờ làm hoặc trì hoãn trả lương. Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực từ cả hai phía khi chi phí vay cao và làn sóng vỡ nợ gia tăng từ người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Tháng 6 vừa qua, các ngân hàng Nga đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nợ tiềm tàng, khi người vay không thể trả đúng hạn. Chủ tịch ngân hàng Sberbank, German Gref, từng nhiều lần khẳng định nền kinh tế đang ở tình trạng “đình trệ kỹ thuật” với tăng trưởng tiệm cận 0%.

Mới đây, Trung tâm Phân tích Vĩ mô và Dự báo Ngắn hạn, một viện nghiên cứu nhà nước của Nga, cảnh báo nước này có thể rơi vào khủng hoảng ngân hàng vào tháng 10 năm sau nếu nợ xấu tăng và người dân rút tiền hàng loạt.

Tham khảo Fortune﻿