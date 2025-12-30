Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây

30-12-2025 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Bé gái 8 tuổi - người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng.

Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô bé 8 tuổi đã phải trải qua nỗi đau tận cùng khi phát hiện thi thể của toàn bộ người thân bên trong căn hầm của gia đình mình. Sự việc bắt nguồn từ một lý do ít ai ngờ tới.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Maria Chelyshev đã mất đi cả cha, mẹ, anh trai và bà ngoại. Cha của Maria, ông Mikhail Chelyshev, 42 tuổi, một giáo sư luật có tiếng, là người đầu tiên bước xuống hầm. Khi không thấy ông quay lại, người vợ Anastasia, 38 tuổi, đã lo lắng đi tìm và cũng bị hạ gục bởi luồng khí độc hại đang tích tụ tại đây.

ikhail Chelyshev, 42 tuổi, con trai Georgy Chelyshev, 18 tuổi và vợ Anastastia, 38 tuổi đều thiệt mạng

Thảm kịch tiếp tục tiếp diễn khi người con trai 18 tuổi của cặp đôi là Georgy đi tìm cha mẹ mình và cũng gặp kết cục bi thảm. Bà ngoại Iraida, 68 tuổi, cảm nhận được điều bất thường nên đã gọi điện cho hàng xóm để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, trước khi người dân xung quanh kịp đến, bà cũng bước xuống hầm và qua đời như những người thân trước đó.

Sự việc đau lòng này xảy ra tại Laishevo, một thị trấn gần Kazan thuộc cộng hòa Tatarstan, Nga. Theo cơ quan điều tra địa phương, các nạn nhân đều qua đời do ngộ độc khí tích tụ lâu ngày từ khoai tây bị thối rữa nghiêm trọng trong môi trường kín. Maria là người duy nhất sống sót vì em không bước xuống hầm. May mắn là bà ngoại đã để cửa hầm mở, giúp khí độc phân tán bớt trước khi cô bé vào tìm người thân và phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng.

Ảnh minh họa

Cảnh báo về độc tố nguy hiểm từ thực phẩm quen thuộc

Khoai tây chứa các hợp chất độc hại được gọi là glycoalkaloids, trong đó phổ biến nhất là solanine và chaconine. Những độc tố này khi tích tụ ở nồng độ cao trong không gian kín có thể tấn công hệ thần kinh, gây ra tình trạng suy yếu, lú lẫn và dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu hít phải một lượng lớn khí gas từ quá trình phân hủy.

Dù loại ngộ độc khí này rất hiếm gặp, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo quản nông sản đúng cách tại gia đình. Các chuyên gia từ Đại học Bang Michigan khuyên người dân nên giữ khoai tây ở nơi khô ráo, thoáng mát, tối và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trong quá trình vận chuyển hay lưu trữ.

Người tiêu dùng được khuyến cáo nên vứt bỏ ngay lập tức những củ khoai tây đã chuyển sang màu xanh, mọc mầm hoặc có bất kỳ dấu hiệu thối rữa nào. Việc kiểm tra định kỳ kho chứa, đảm bảo thông gió tốt và vệ sinh kỹ lưỡng khu vực lưu trữ là bước cực kỳ quan trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc như trường hợp của gia đình Chelyshev.

Nguồn: Mirror

Đàn cá koi trị giá hàng tỷ đồng bị giết chết, gia chủ ngỡ ngàng khi thấy thủ phạm

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

