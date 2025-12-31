Hôm nay, Warren Buffett chính thức rời ghế CEO Berkshire Hathaway, để lại 5 bài học đầu tư đắt giá vượt thời gian

Khi Warren Buffett rời vai trò CEO Berkshire Hathaway, nhiều người sẽ nhìn lại các dấu mốc đầu tư nổi bật của ông, từ American Express, See’s Candies, Coca-Cola cho tới Apple. Bên cạnh đó là những nguyên tắc khôn ngoan như đầu tư an toàn, đầu tư vào thứ thực sự am hiểu hay nhìn sâu vào năng lực thực sự của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hai điểm cần nhấn mạnh. Thứ nhất, Warren Buffett không biến mất. Ông vẫn giữ vai trò Chủ tịch Berkshire. Thứ hai, kinh nghiệm và bài học của ông vẫn còn nguyên giá trị, bất chấp thế giới biến động và thông tin tràn lan.

Di sản của Buffett không phải là những lựa chọn cổ phiếu hay những câu nói súc tích, mà là một hệ thống.

Thành tựu lớn nhất của Warren Buffett không chỉ là khoản lãi lớn, dù điều đó rất ấn tượng. Quan trọng hơn, ông đã xây dựng tại Berkshire một hệ thống ra quyết định giúp giảm thiểu sai lầm, chống lại áp lực ngắn hạn và điều chỉnh động lực trong suốt nhiều thập kỷ.

Hệ thống đó ngày nay vẫn quan trọng như trước. Thị trường biến động nhanh hơn. Thông tin nhiều hơn nhưng ồn ào hơn. Điều này nghe có vẻ rất hiện đại, nhưng thực tế có thể áp dụng cho hầu hết các giai đoạn trong cuộc đời đầu tư của Warren Buffett.

Những vấn đề khó nhất mà nhà đầu tư phải đối mặt như khả năng phán đoán, kỷ luật và tâm lý vẫn không thay đổi. Warren Buffett đã sớm nhận ra điều này. Ông không chạy theo thời cuộc. Ông xây dựng các cấu trúc giúp hạn chế sai lầm, cả ở cấp độ cá nhân lẫn tổ chức.

Nhà đầu tư cá nhân không thể sao chép Berkshire Hathaway hay Warren Buffett, nhưng có thể học từ logic của họ.

Thứ nhất, thời gian là một tài sản. Warren Buffett coi thời gian là tài sản, không phải biến số để điều chỉnh. Lãi kép chỉ phát huy hiệu quả nếu nhà đầu tư tránh được những gián đoạn do chính mình gây ra. Đó là thua lỗ không cần thiết ở giai đoạn đầu hoặc chốt lời quá sớm về sau.

Trong một nước Mỹ bị chi phối bởi báo cáo quý và bảng điều khiển thời gian thực, tư duy này hiếm hoi nhưng rất đáng giá. Thuật toán có thể giao dịch trong vài mili giây, nhưng doanh nghiệp tạo ra giá trị trong nhiều năm.

Thứ hai, coi trọng động cơ và niềm tin hơn dự báo. Warren Buffett dành rất ít công sức cho việc dự đoán kinh tế vĩ mô. Ông tập trung vào con người. Ông xem xét cách nhân viên được trả lương, hội đồng quản trị vận hành ra sao và vốn được phân bổ thế nào. Ông tin rằng động lực chi phối kết quả hơn so với dự báo.

Cách tiếp cận này vẫn nguyên giá trị khi nhà đầu tư đánh giá quyền kiểm soát của nhà sáng lập, chính sách đãi ngộ hay quản trị doanh nghiệp.

Thứ ba, sự đơn giản là một kỷ luật . Buffett tránh sự phức tạp không phải vì ông thiếu năng lực mà vì ông hiểu rõ rủi ro của nó. Sự phức tạp che khuất rủi ro, tạo ra sự tự tin giả tạo. Enron, Theranos hay một số góc khuất của thị trường hiện nay là ví dụ điển hình.

Thứ tư, sự kiên nhẫn của tổ chức vượt trội hơn sự xuất sắc cá nhân . Berkshire Hathaway được xây dựng để giảm nguy cơ đưa ra quyết định sai. Hoạt động phân quyền, bảng cân đối kế toán vững mạnh, đòn bẩy vừa phải và văn hóa tin tưởng đều phục vụ một mục tiêu. Đó là bảo toàn khả năng phán đoán trong thời điểm căng thẳng.

Nhà đầu tư cá nhân không thể sao chép mô hình của Berkshire. Nhưng họ có thể học theo cách đặt ra quy tắc từ trước, hạn chế các quyết định bị ép buộc và cưỡng lại sự thôi thúc phải liên tục “hành động”.

Thứ năm, bản lĩnh là tài sản giá trị . Warren Buffett chưa bao giờ nhận mình là người thông minh nhất. Ông cho rằng mình là người nhất quán nhất. Khả năng kiểm soát cảm xúc, giữ lý trí khi người khác hưng phấn hoặc hoảng loạn, chính là lợi thế sắc bén nhất của ông.

Lợi thế này luôn có giá trị. Và trong các thị trường tài chính ngập tràn bình luận và tin tức, bản lĩnh vững vàng xứng đáng là tài sản giá trị hơn hết.

Theo MarketWatch