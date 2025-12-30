Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lợi suất tăng mạnh nhất 31 năm làm rung chuyển thị trường trái phiếu Nhật Bản: Chuyện gì đây?

30-12-2025 - 19:33 PM | Tài chính quốc tế

Trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) giảm trong phiên ngày 30/12, ngày giao dịch cuối cùng của năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng mạnh nhất trong ba thập kỷ qua do lo ngại về tình hình tài khóa của nước này. Lợi suất biến động ngược chiều với giá trái phiếu

Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 2,075%. Mức này tiến sát mốc 2,1% ghi nhận ngày 22/12, tức mức cao nhất kể từ tháng 2/1999. Lợi suất đã tăng gần 1 điểm phần trăm trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994.

Thị trường JGB trải qua một năm biến động mạnh. Ngân hàng trung ương thu hẹp quy mô mua trái phiếu. Lạm phát gia tăng. Chính phủ theo đuổi chiến lược tăng trưởng dựa trên kích thích tài khóa quy mô lớn.

Lợi suất dài hạn tăng vọt kể từ đầu tháng 11 và liên tiếp lập các mức cao kỷ lục mới. Nguyên nhân đến từ lo ngại về quy mô kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Sanae Takaichi. Lợi suất ngắn hạn cũng chịu áp lực tăng khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất chính sách và phát tín hiệu sẽ còn tiếp tục tăng.

Lợi suất JGB kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm nhất với chính sách tiền tệ, tăng 1 điểm cơ bản lên 1,165%.

Đầu tháng này, BOJ đã nâng lãi suất từ 0,5% lên 0,75%, mức cao nhất trong 30 năm. Biên bản cuộc họp được công bố đầu tuần này cho thấy nhiều thành viên hội đồng nhận định cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Theo chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao Yusuke Matsuo tại Mizuho Securities, cuộc họp tháng 7 được xem là thời điểm có khả năng cao nhất cho đợt tăng lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, thời điểm này có thể thay đổi nếu đồng yên tiếp tục suy yếu so với USD.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm giảm 1,5 điểm cơ bản xuống 2,985%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm 1,5 điểm cơ bản xuống 3,41%.

Theo Reuters

