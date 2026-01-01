Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Malaysia tiếp tục tìm kiếm MH370 sau gần 12 năm

01-01-2026 - 21:48 PM | Tài chính quốc tế

Malaysia công bố sẽ tái khởi động việc tìm kiếm chuyến bay MH370 từ ngày 30/12, với sự tham gia của công ty Ocean Infinity trong thời gian 55 ngày.

Chính phủ Malaysia đã thông báo sẽ tiếp tục tìm kiếm chuyến bay MH370, gần 12 năm sau khi máy bay mất tích vào ngày 8/3/2014. Thông tin này được công bố bởi Bộ Giao thông Vận tải Malaysia vào ngày 3/12/2023, đánh dấu một nỗ lực mới trong việc giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không.

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích khi đang chở 239 hành khách từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Sự kiện này đã gây chấn động toàn cầu và dẫn đến nhiều cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong quá khứ, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Malaysia, công ty Ocean Infinity sẽ đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm lần này, dự kiến kéo dài 55 ngày và diễn ra một cách gián đoạn. Khu vực tìm kiếm được xác định nằm ở phía nam Ấn Độ Dương, nhưng chi tiết cụ thể về vị trí vẫn chưa được tiết lộ.

Ocean Infinity, công ty chuyên về robot biển, đã từng tham gia tìm kiếm MH370 vào năm 2018 nhưng không thành công. Tuy nhiên, với sự hứa hẹn sẽ nhận được 70 triệu USD nếu tìm thấy máy bay, công ty này có thể sẽ tăng cường nỗ lực trong lần tìm kiếm này.

Ông Anthony Loke, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia, cho biết việc tìm kiếm đã bị gián đoạn trước đó do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thời tiết, kế hoạch tìm kiếm đã được tái khởi động vào cuối năm nay.

Việc tiếp tục tìm kiếm MH370 không chỉ thể hiện cam kết của chính phủ Malaysia trong việc giải quyết bí ẩn này mà còn mang lại hy vọng về việc tìm ra câu trả lời và mang lại sự an tâm cho gia đình các nạn nhân. Sự kiện này cũng có thể thu hút sự chú ý của công chúng và ngành hàng không về các biện pháp an toàn và công nghệ tìm kiếm hiện đại.

Với sự tham gia của Ocean Infinity và cam kết tài chính từ phía Malaysia, hy vọng rằng nỗ lực mới này sẽ mang lại kết quả khả quan và giúp giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Theo Thế Duyệt

Thanh niên Việt

