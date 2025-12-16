Kiệt tác tương phản giữa di sản 170 năm và thiết kế đương đại

Bản giao hưởng của "tốc độ và âm thanh"

Đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng hai thương hiệu hàng đầu Steinway & Sons và Bentley Motors đều mang trong mình triết lý mong muốn tôn vinh sự xuất sắc trong chế tác thủ công, độ chuẩn xác, tính độc bản và thiết kế vượt thời gian.

Từ nền tảng chung ấy, hai thương hiệu hợp tác để đồng thời giới thiệu những sáng tạo mới: Steinway & Sons với bộ đôi phiên bản giới hạn Ultra Black & Ultra White, hoàn thiện toàn bộ trong sắc đen tuyền và trắng tinh khiết; Bentley với mẫu Flying Spur Speed Mulliner, sử dụng lớp sơn Arctic White cùng nội thất ốp veneer Piano Black. Hai thiết kế cùng ra mắt này tạo nên sự tương phản, đối xứng thẩm mỹ giữa đen và trắng, giống như sự giao thoa giữa di sản và tương lai.

Phiên bản giới hạn với thiết kế đặc biệt

Phiên bản giới hạn Steinway Ultra Black & Ultra White tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh tế và độc bản. Những cây Grand piano này được giới thiệu với 2 phiên bản màu: đen tuyền hoặc trắng tinh khiết, với lớp hoàn thiện được phủ đen hoặc trắng hoàn toàn. Ultra Black và Ultra White được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 52 cây trên toàn thế giới: mỗi phiên bản màu gồm 18 Model B và 8 Model D Concert Grand.

The Piano Brothers biểu diễn tại sự kiện ra mắt Bộ sưu tập

Phiên bản Ultra Black màu sắc đen tuyền mạnh mẽ, kết hợp tính hiện đại với vẻ đẹp bền vững qua thời gian. Vành đàn được hoàn thiện bằng màu Jet Black, một sắc đen đậm được giới kiến trúc và thiết kế đánh giá cao nhờ chiều sâu ấn tượng. Cả mặt dưới và soundboard đều được nhuộm cùng một sắc đen, kết hợp với khung gang đúc phủ Liquid Black Yellow mang đến sắc đen đồng nhất cho toàn bộ cây đàn. Trong khi đó, logo Steinway được khắc ở mặt trước là điểm nhận diện duy nhất, giúp hai bên thân đàn giữ được sự tối giản, liền mạch. Ngay cả phím đàn cũng được đồng bộ theo thiết kế này, với toàn bộ bàn phím hoàn toàn đen, mang đến diện mạo uy quyền và đầy sức hút.

Thiết kế Ultra Black đồng bộ đến từng phím đàn

Phiên bản giới hạn Ultra White tạo nên một vẻ đẹp tương phản đầy ấn tượng. Vành đàn được hoàn thiện bằng màu trắng tinh khiết (Pure White), một màu trắng sáng, dịu nhẹ thường được ứng dụng trong nội thất nhờ độ trong trẻo và tươi sáng. Mặt dưới đàn và soundboard cũng được nhuộm trắng, giúp tổng thể giữ được vẻ hài hòa và đồng nhất. Các chi tiết kim loại mạ crôm góp thêm đường nét sắc sảo, giúp tổng thể vẫn giữ được vẻ trong trẻo và tinh tế. Giống phiên bản Ultra Black, Ultra White chỉ có một logo được khắc tinh tế ở mặt trước. Bàn phím cũng được phủ trắng toàn bộ đem đến một nét riêng biệt và đầy sức sống.

Nét đẹp tinh khôi không thể rời mắt của Ultra White

Tích hợp công nghệ tự chơi tiên tiến

Mỗi cây đàn Steinway Ultra Black & Ultra White đều được tích hợp hệ thống Spirio | r, là công nghệ piano tự chơi có độ phân giải cao nhất thế giới do Steinway phát triển. Khác với piano tự chơi thông thường, Spirio | r có thể ghi lại chính xác từng chuyển động của bàn phím và pedal, sau đó tái hiện lại hoàn hảo màn trình diễn với độ trung thực đến từng sắc thái cảm xúc.

Không những thế, tính năng SPIRIOCAST cho phép các buổi biểu diễn được "truyền phát trực tiếp" theo thời gian thực từ nghệ sĩ ở bất kỳ đâu, đến cây đàn Spirio | r của bạn. Như kéo gần không gian, cho phép người nghe cảm giác hiện diện trong khán phòng concert thực sự. Âm thanh mà bạn nghe không phải là bản thu hay bản sao, mà chính là âm thanh được trình diễn trực tiếp, hoàn toàn chân thực, sống động, không qua chỉnh sửa và đầy cảm xúc theo đúng với lý tưởng của Steinway: "Technology that brings music to life."

Tích hợp công nghệ tự chơi Sprio| r

Việt Thương Music - Đưa Steinway đến gần hơn với người yêu nhạc Việt Nam

Tại Việt Nam, Việt Thương Music là nhà phân phối chính hãng duy nhất của Steinway & Sons, đồng thời là đơn vị vận hành Exclusive showroom Steinway & Sons, nơi trưng bày và trải nghiệm các dòng đàn theo tiêu chuẩn quốc tế của Steinway.

Khách hàng tại Việt Nam có thể đặt lịch tham quan, chiêm ngưỡng, lắng nghe và trải nghiệm các model đàn Steinway & Sons luôn giữ được chất lượng và giá trị nguyên bản.

Steinway Limited Edition Ultra Black & Ultra White là minh chứng cho tầm nhìn không ngừng đổi mới và triết lý "Build the best piano possible"của thương hiệu hơn 170 năm di sản, biểu tượng của thế giới piano.

