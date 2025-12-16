EQ cỡ tỷ phú: Xây nhà tỷ đô cho vợ, coi hôn nhân là khoản đầu tư dài hạn và đây là "số lãi đẳng cấp"

Người ta thường nghĩ, với giới siêu giàu, tiền bạc có thể mua được mọi thứ, kể cả tình yêu. Nhưng câu chuyện của Mukesh Ambani – người giàu nhất Ấn Độ, Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries, tỷ phú giàu nhất châu Á lại cho thấy một góc nhìn khác: khi đã sở hữu gần như mọi thứ trên đời, điều người đàn ông quyền lực ấy lựa chọn đầu tư nhiều nhất lại chính là hôn nhân.

Tình yêu bắt đầu không hào nhoáng

Mukesh Ambani gặp Nita Ambani vào năm 1985 trong một buổi tiệc do người quen giới thiệu. Khi ấy, Nita Ambani không xuất thân từ gia đình tài phiệt, cũng không thuộc giới thượng lưu. Bà là một giáo viên mầm non, đồng thời là một vũ công Bharatnatyam – bộ môn múa cổ điển truyền thống của Ấn Độ.

Mukesh Ambani từng thừa nhận, điều khiến ông chú ý đến Nita không phải vẻ ngoài hào nhoáng, mà là sự thông minh, độc lập và phong thái điềm tĩnh. Sau một thời gian tìm hiểu, ông ngỏ lời cầu hôn theo cách rất đời thường: tự mình gọi điện cho bà, bày tỏ mong muốn được xây dựng gia đình lâu dài.

Đám cưới của Mukesh và Nita Ambani diễn ra vào năm 1985. Đây không chỉ là sự kiện riêng tư của hai cá nhân, mà còn là một trong những cuộc hôn nhân được gia tộc Ambani – gia đình công nghiệp quyền lực bậc nhất Ấn Độ đặt nhiều kỳ vọng.

Sự khác người của vợ tỷ phú

Sau khi kết hôn, Nita Ambani không đứng sau ánh hào quang của chồng. Bà dần tham gia vào các hoạt động xã hội, giáo dục, nghệ thuật và sau này trở thành Chủ tịch Quỹ Reliance Foundation, đồng thời là người sáng lập đội bóng cricket Mumbai Indians, một trong những đội thể thao giá trị nhất Ấn Độ.

Mukesh Ambani nhiều lần khẳng định, vợ ông không chỉ là người bạn đời mà còn là đối tác tinh thần, người giúp ông giữ cân bằng giữa tham vọng kinh doanh và đời sống gia đình.

Năm 2010, gia đình Ambani chuyển vào sinh sống tại Antilia – tòa nhà 27 tầng nằm ngay trung tâm Mumbai, được định giá hơn 1 tỷ USD, trở thành một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Antilia được xây dựng với tiêu chí ưu tiên sự an toàn, tiện nghi và riêng tư cho gia đình, đặc biệt là "món quà" dành cho bà Nita Ambani. Tòa nhà được thiết kế để có thể chịu được động đất mạnh, sở hữu nhiều không gian sinh hoạt chung, khu tập luyện, phòng cầu nguyện, sân vườn treo và khu vực dành riêng cho các hoạt động nghệ thuật.

Mukesh Ambani từng chia sẻ rằng, điều ông quan tâm nhất không phải là giá trị phô trương, mà là việc tạo ra một không gian đủ an toàn và thoải mái để vợ con có thể sống lâu dài.

Một cuộc hôn nhân đẳng cấp

Trong giới tỷ phú toàn cầu, nơi những cuộc hôn nhân tan vỡ và các vụ ly hôn bạc tỷ không còn xa lạ, Mukesh Ambani và Nita Ambani được xem là trường hợp hiếm hoi giữ gìn đời sống hôn nhân bền vững suốt gần bốn thập kỷ.

Mukesh Ambani hiếm khi xuất hiện một mình tại các sự kiện lớn. Hình ảnh ông luôn song hành cùng vợ trong những dịp quan trọng của tập đoàn, các sự kiện văn hóa – xã hội và lễ cưới đình đám của các con đã trở thành điều quen thuộc với truyền thông quốc tế.

Câu chuyện của Mukesh Ambani cho thấy, với những người đàn ông đã đạt tới đỉnh cao tài chính, tình yêu không còn là cuộc trao đổi dựa trên tiền bạc hay địa vị. Thứ họ tìm kiếm là sự đồng hành lâu dài, sự thấu hiểu và cảm giác an toàn trong đời sống tinh thần.

Mukesh Ambani từng nói, thành công lớn nhất của ông không chỉ nằm ở những con số tài chính, mà ở việc xây dựng được một gia đình nơi các thành viên luôn sát cánh cùng nhau.

Trong thế giới của những con số khổng lồ, Antilia có thể là biểu tượng của sự giàu có. Nhưng với Mukesh Ambani, đó còn là biểu tượng cho một lựa chọn rất cá nhân: đầu tư cho hôn nhân như một tài sản bền vững nhất đời người.