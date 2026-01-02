Lý do Starlink bất ngờ hạ thấp hàng nghìn vệ tinh

Các vệ tinh Starlink trước khi được triển khai

SpaceX thông báo sẽ bắt đầu hạ thấp quỹ đạo của toàn bộ vệ tinh Starlink đang hoạt động ở độ cao khoảng 550 km xuống còn 480 km vào năm 2026.

Động thái này nhằm tăng cường an toàn trong quỹ đạo Trái Đất thấp, vốn ngày càng đông đúc bởi sự gia tăng nhanh chóng của các vệ tinh thương mại và chính phủ.

Michael Nicolls, Phó chủ tịch kỹ thuật Starlink, cho biết việc tái cấu hình sẽ áp dụng cho tất cả vệ tinh đang bay ở độ cao cao hơn và sẽ được hoàn tất trong vòng một năm.

Quyết định này xuất phát từ lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ va chạm và sự tích tụ mảnh vỡ không gian khi hàng chục nghìn vệ tinh mới được lên kế hoạch phóng trong những năm tới.

Nguy cơ ùn tắc quỹ đạo và tai nạn hiếm gặp

Trong tháng 12 vừa qua, Starlink tiết lộ một vệ tinh của họ gặp sự cố bất thường trên quỹ đạo, tạo ra một lượng nhỏ mảnh vỡ và mất liên lạc ở độ cao khoảng 260 km.

Vệ tinh này nhanh chóng giảm độ cao thêm 4 km, cho thấy khả năng xảy ra vụ nổ bên trong – được mô tả là một tai nạn động năng hiếm hoi.

Hiện nay, mạng lưới Starlink đã có gần 10.000 vệ tinh cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho người dùng cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp trên nhiều châu lục. Sự mở rộng nhanh chóng này biến SpaceX từ một công ty phóng tên lửa thành nhà vận hành vệ tinh lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự gia tăng số lượng vệ tinh có thể làm phức tạp hoạt động không gian trong tương lai. Việc hạ thấp quỹ đạo được xem là một giải pháp để giảm nguy cơ va chạm, bởi dưới độ cao 500 km, số lượng mảnh vỡ và vệ tinh khác ít hơn đáng kể.

Lợi ích của việc hạ thấp quỹ đạo

Theo Nicolls, việc đưa vệ tinh xuống độ cao 480 km sẽ mang lại nhiều lợi ích cho an toàn không gian:

Giảm khả năng va chạm do mật độ vệ tinh và mảnh vỡ ở tầng thấp ít hơn.

Tăng tốc độ vệ tinh tự rời quỹ đạo khi hết vòng đời nhờ lực cản khí quyển lớn hơn, tránh tình trạng vệ tinh chết lưu lại hàng thập kỷ.

Giúp quản lý mạng lưới vệ tinh quy mô lớn một cách bền vững hơn trong bối cảnh nhiều công ty khác cũng chuẩn bị triển khai hàng chục nghìn vệ tinh.

Số lượng vệ tinh quanh Trái Đất được cho là đã tăng mạnh trong những năm gần đây khi các doanh nghiệp và chính phủ chạy đua triển khai các chòm vệ tinh phục vụ internet, viễn thông và quan sát Trái Đất.

Quỹ đạo thấp trở thành trọng điểm cho hoạt động thương mại nhờ độ trễ tín hiệu thấp hơn so với vệ tinh địa tĩnh.

Kế hoạch hạ thấp quỹ đạo của Starlink được xem là bước đi thận trọng nhằm đối phó với áp lực ngày càng lớn về tính bền vững không gian.

Đây cũng là tín hiệu cho thấy SpaceX đang điều chỉnh chiến lược để vừa mở rộng mạng lưới, vừa đảm bảo an toàn cho môi trường quỹ đạo chung của nhân loại.