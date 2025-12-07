SpaceX của Elon Musk sẽ IPO vào năm 2026 với mức định giá 800 tỷ USD, vượt mặt OpenAI để thành công ty tư nhân lớn nhất Mỹ?

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay SpaceX đang khởi động một đợt bán cổ phiếu thứ cấp mới với mục tiêu đạt mức định giá lên tới 800 tỷ USD, qua đó vượt qua OpenAI để trở thành công ty tư nhân có giá trị lớn nhất nước Mỹ.

Trong những ngày gần đây, Giám đốc tài chính Bret Johnsen đã thông báo cho các nhà đầu tư về kế hoạch này, đồng thời các lãnh đạo SpaceX cũng cho biết công ty đang cân nhắc tiến hành IPO vào năm 2026.

Mức định giá 800 tỷ USD gấp đôi con số 400 tỷ USD mà SpaceX đạt được trong đợt bán cổ phiếu thứ cấp gần nhất. Công ty không đưa ra bình luận về thông tin mới này.

Viễn cảnh IPO đã được các nhà đầu tư mong đợi suốt nhiều năm, đặc biệt trong bối cảnh SpaceX ngày càng trở nên quan trọng đối với chính phủ Mỹ khi đảm nhận các sứ mệnh phóng vệ tinh và đưa phi hành gia vào vũ trụ.

Starlink, dịch vụ internet băng rộng toàn cầu của SpaceX, cũng đang được sử dụng tại những khu vực xa xôi, từ các dãy núi của Mỹ tới những cuộc xung đột địa chính trị khác.

Tờ WSJ cho hay thị trường IPO đã khởi sắc trở lại trong mùa hè năm nay sau ba năm ảm đạm. Việc Circle Internet Group và Figma tăng mạnh trong các phiên giao dịch đầu tiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện.

Dù đợt đóng cửa chính phủ gần đây làm chững lại tiến trình niêm yết mới, giới ngân hàng và đầu tư vẫn kỳ vọng năm 2026 sẽ chứng kiến nhịp độ IPO trở về mức bình thường.

Trong khi nhiều doanh nghiệp thuộc đế chế Elon Musk đang gặp không ít thách thức, SpaceX vẫn duy trì sức mạnh vượt trội nhờ vị thế thống trị trong lĩnh vực phóng tên lửa. Starlink, với hơn tám triệu khách hàng đang hoạt động, cũng được coi là một động lực chủ chốt kéo mức định giá của công ty lên cao.

Đợt huy động vốn lần này diễn ra theo hình thức chào mua cổ phần thường được SpaceX thực hiện hai lần mỗi năm, cho phép nhân viên và các nhà đầu tư hiện hữu bán lại cổ phiếu để hiện thực hóa lợi nhuận từ một công ty gần 25 năm tuổi nhưng vẫn chưa niêm yết.

Dù không có gì đảm bảo SpaceX sẽ đạt được mức định giá 800 tỷ USD, công ty vẫn sở hữu một nhóm nhà đầu tư trung thành, sẵn sàng rót vốn ở những mức định giá lớn chưa từng có.

Elon Musk từng viết trên X hồi tháng 6 rằng công ty dự kiến đạt khoảng 15,5 tỷ USD doanh thu trong năm nay. SpaceX hiện là đối tác trong nhiều nhiệm vụ của các doanh nghiệp vệ tinh thương mại và các cơ quan chính phủ như NASA, đồng thời duy trì quan hệ sâu rộng với Lầu Năm Góc và cộng đồng tình báo Mỹ thông qua các dự án phóng và hạ tầng vệ tinh.

Song song với hoạt động phóng thuê, SpaceX cũng thường xuyên đưa các vệ tinh của chính mình lên quỹ đạo thấp, với khoảng 9.000 vệ tinh đang hoạt động trong mạng lưới Starlink.

Công ty đang mở rộng sang dịch vụ kết nối vệ tinh trực tiếp đến điện thoại di động và gần đây đã đồng ý mua lại các dải phổ tần từ EchoStar để phục vụ kế hoạch này, với tổng giá trị cam kết hơn 20 tỷ USD bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và nợ.

Chủ tịch SpaceX, bà Gwynne Shotwell, từng khẳng định trên X rằng công ty rất hào hứng hợp tác cùng EchoStar và các nhà vận hành trên toàn cầu nhằm tiến tới mục tiêu xóa bỏ mọi điểm mù sóng di động trên Trái Đất.

Không dừng lại ở đó, SpaceX tiếp tục đầu tư mạnh vào Starship, dòng tên lửa cỡ lớn đang được phát triển cho nhiều sứ mệnh tham vọng, bao gồm cả tàu đổ bộ đưa phi hành gia NASA lên Mặt Trăng.

Trước đó, trang công nghệ The Information đã đưa tin về việc SpaceX thảo luận với các nhà đầu tư liên quan đến thời điểm phù hợp cho một đợt IPO trong tương lai.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI