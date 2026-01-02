1 cổ phiếu tăng 6.100.000% trong 60 năm, vượt xa S&P 500, đánh dấu kỷ nguyên huy hoàng của một huyền thoại đầu tư

Nhà đầu tư huyền thoại Buffett sẽ chính thức chuyển giao quyền điều hành cho ông Greg Abel từ ngày 1/1/2026.

Giá cổ phiếu loại A của Berkshire giảm 600 USD, tương đương 0,1%, xuống còn 754.800 USD trong phiên ngày 31/12. Cổ phiếu loại B giảm 1,06 USD, tương đương 0,2%, xuống 502,65 USD. Chỉ số S&P 500 cùng phiên giảm 0,7%.

Những nhà đầu tư may mắn nắm giữ cổ phiếu Berkshire từ năm 1965, khi Buffett tiếp quản công ty, đến nay đã đạt mức lợi nhuận khoảng 6.100.000%. Con số này vượt xa mức tăng khoảng 46.000% của S&P 500, bao gồm cả cổ tức.

Trong năm 2025 và trong cả thập kỷ qua, S&P 500 có mức sinh lời vượt trội hơn. Vì Warren Buffett gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thương vụ thâu tóm phù hợp cho tập đoàn có quy mô 1.080 tỷ USD.

Các công ty con của Berkshire bao gồm hãng bảo hiểm Geico, đường sắt BNSF, hàng chục doanh nghiệp sản xuất và năng lượng, cùng các thương hiệu bán lẻ như Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom và See’s Candies. Tính đến cuối tháng 9, Berkshire nắm giữ 381,7 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền.

Ông Greg Abel, 63 tuổi, gia nhập Berkshire từ năm 2000, khi tập đoàn mua lại MidAmerican Energy, nay là Berkshire Hathaway Energy. Ông giữ vị trí phó chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh phi bảo hiểm của Berkshire từ năm 2018.

Warren Buffett, 95 tuổi, sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Ông cho biết vẫn sẽ đến văn phòng của Berkshire tại Omaha mỗi ngày. Văn phòng này cách nhà riêng của ông khoảng 3,2 km. Buffett cũng sẽ hỗ trợ Abel trong quá trình điều hành.

Phó chủ tịch Ajit Jain tiếp tục phụ trách hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Berkshire. Ông Greg Abel sẽ giám sát các mảng đường sắt BNSF, sản xuất và năng lượng.

Ông Adam Johnson, giám đốc điều hành mảng máy bay hạng sang NetJets, sẽ trực tiếp quản lý các mảng hàng tiêu dùng, dịch vụ và bán lẻ của Berkshire. Trước đó, các mảng này do Abel phụ trách.

Berkshire chưa công bố ai sẽ tiếp quản danh mục đầu tư cổ phiếu. Tính đến ngày 30/9, danh mục này trị giá 283,2 tỷ USD, bao gồm các khoản đầu tư lớn như Apple và American Express.

Trước đây, giới đầu tư từng cho rằng Todd Combs và Ted Weschler sẽ đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, Todd Combs đã rời Berkshire trong tháng này để gia nhập JPMorgan Chase. Warren Buffett từng cho biết vào tháng 5/2024 rằng Abel có thể đảm đương công việc quản lý danh mục đầu tư.

Theo Reuters