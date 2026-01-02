Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một quốc gia vẫn đang sống ở năm 2018

02-01-2026 - 20:20 PM | Tài chính quốc tế

Thế giới đã đón năm 2026 nhưng có một quốc gia vẫn đang ở năm 2018.

Một quốc gia vẫn đang sống ở năm 2018- Ảnh 1.

Trong khi toàn thế giới đang hân hoan chào đón ngày đầu năm mới 2026, quốc gia Đông Phi Ethiopia lại vẫn đang dừng chân ở năm 2018. Điều này là do địa phương vẫn duy trì sử dụng hệ thống lịch Ethiopia truyền thống độc đáo, khiến thời gian tại đây chậm hơn so với lịch Tây (Công lịch) tiêu chuẩn từ 7 đến 8 năm. Không chỉ vậy, thời điểm đón năm mới của Ethiopia không phải là ngày 1 tháng 1, mà rơi vào ngày 11 tháng 9 hàng năm theo Công lịch (hoặc ngày 12 tháng 9 vào năm nhuận), tượng trưng cho sự khởi đầu của mùa xuân và những hy vọng mới.

Một quốc gia vẫn đang sống ở năm 2018- Ảnh 2.

Theo lịch của Ethiophia, hiện tại đang là năm 2018

Theo BBC, Ethiopia là một quốc gia Cơ đốc giáo. Vào khoảng năm 500 sau Công nguyên, Giáo hội Công giáo đã sửa đổi cách tính năm sinh của Chúa Jesus, nhưng Giáo hội Chính thống Ethiopia vẫn kiên trì giữ nguyên thuật toán truyền thống và không thực hiện thay đổi theo hệ thống mới. Quyết định then chốt này đã tạo ra khoảng cách lớn giữa hai hệ thống lịch ngày nay, hình thành nên hiện tượng sai lệch thời gian đầy thú vị.

Đối với người dân Ethiopia, hệ thống thời gian kép này đã hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp bằng tiếng bản ngữ, họ mặc định sử dụng năm 2018 theo lịch Ethiopia, nhưng khi chuyển sang hội thoại bằng tiếng Anh, họ có thể lập tức chuyển sang năm 2026 theo Công lịch mà hầu như không gặp phải sự nhầm lẫn nào.

Một quốc gia vẫn đang sống ở năm 2018- Ảnh 3.

Người dân Ethiopia có cách tính thời gian khác với thế giới nhưng vẫn tôn trọng cách tính quốc tế

Điểm kỳ lạ của lịch Ethiopia không chỉ nằm ở cách tính năm. Hệ thống này chia một năm thành 13 tháng, trong đó 12 tháng đầu tiên mỗi tháng có đúng 30 ngày, và tháng cuối cùng chỉ có 5 ngày (hoặc 6 ngày vào năm nhuận). Thú vị hơn nữa, cách tính giờ trong ngày của họ bắt đầu từ 6 giờ sáng, chia 24 giờ thành hai chu kỳ 12 giờ. Điều này dẫn đến việc 12 giờ trưa và 12 giờ đêm theo tiêu chuẩn quốc tế đều tương ứng với 6 giờ theo cách tính của người dân địa phương.

Nguồn: BBC

Theo Chi Chi

Thanh Niên Việt

Ethiopia

