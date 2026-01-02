Buffet cho khỉ: Đại tiệc độc nhất vô nhị ở Thái Lan

Thành phố Lopburi, Thái Lan được biết đến với hệ thống phế tích, đền đài cổ kính, dấu ấn của nhiều triều đại phong kiến từng tồn tại trong lịch sử. Thế nhưng, yếu tố giúp nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt đối với du khách lại không chỉ nằm ở di sản kiến trúc, mà còn ở hình ảnh hàng nghìn con khỉ xuất hiện khắp các tuyến phố.

Tại Lopburi, khỉ được tự do đi lại trong không gian đô thị, thoải mái tiếp cận và thậm chí trêu chọc du khách. Dù được người dân cho ăn hằng ngày tại ba khu vực cố định trong thành phố, nhưng với bản tính thích lang thang nên chúng vẫn thường xuyên tự “kiếm ăn” bằng cách lấy đồ của người khác, tạo nên những tình huống vừa thú vị vừa độc đáo, khó gặp ở nơi nào khác.

Lễ hội buffet chỉ dành riêng cho khỉ là nét văn hoá độc đáo tại thành phố Lopburi. (Ảnh: TAT)

Theo CNN, tỉnh Lopburi còn nổi tiếng với lễ hội Buffet Khỉ diễn ra tại đền Pra Prang Sam Yot. Lễ hội này được tổ chức lần đầu vào năm 1989 và là hoạt động thường niên của người dân địa phương nhằm tri ân đàn khỉ - “điểm nhấn” giúp Lopburi thu hút du khách đến tham quan.

Trước sự chứng kiến của đông đảo du khách và người dân địa phương, hàng nghìn con khỉ tại đền Pra Prang Sam Yot sẽ cùng nhau “mở tiệc” linh đình với khoảng vài tấn trái cây và rau củ gồm có chuối, táo, nho, na,… Với quan niệm của người dân địa phương, khỉ được xem là những người lính bảo vệ cho thần Narai của đạo Hindu, chính vì vậy, không ai được phép làm hại chúng khi đến vùng đất này.

Ông Yongyuth Kitwatananusont, người tổ chức hơn 30 lễ hội khỉ cho biết trong số những loại củ quả sử dụng cho "bữa tiệc" có cả sự xuất hiện của sầu riêng - loại trái cây có giá trị cao. “Lễ hội có cả sầu riêng, vì khỉ Lopburi thích những thứ đắt tiền” ông Kitwatananusont nói.

Thông thường, lễ hội buffet dành cho khỉ bắt đầu bằng buổi lễ khai mạc với các màn trình diễn của những vũ công trong trang phục khỉ. Khi đàn khỉ đến, chủ nhà sẽ vén khăn trải bàn, để lộ những mâm thức ăn trang trí rực rỡ sắc màu với nhiều loại trái cây và rau củ.

Những chú khỉ đuôi dài nhảy nhót trên bàn và leo lên những tháp dưa hấu, sầu riêng, rau diếp, dứa và nhiều loại khác, thỏa sức thưởng thức gần vài tấn thức ăn.

Những chú khỉ đang ăn thức ăn trong bữa tiệc buffet dành riêng cho chúng. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, khi đến với lễ hội này, người dân Thái Lan cùng du khách còn có cơ hội tham gia hàng loạt hoạt động xoay quanh loài khỉ, trong đó nổi bật nhất là trải nghiệm cho khỉ ăn. Hoạt động luôn thu hút đông đảo người tham dự, bởi theo quan niệm của nhiều người dân địa phương, việc cho khỉ ăn không chỉ mang tính giải trí mà còn được xem là cách cầu mong may mắn và những điều tốt lành trong cuộc sống.

Sự tôn trọng đối với loài khỉ tại tỉnh Lopburi bắt nguồn từ ít nhất 2.000 năm trước, từ câu chuyện sử thi về Rama, một vị hoàng tử thần thánh và cuộc đấu tranh của ông để giải cứu vợ mình, Sita, khỏi nanh vuốt của chúa quỷ. Theo câu chuyện, vua khỉ Hanuman và quân đội của ông giúp giải cứu Sita. Kể từ đó, loài khỉ được coi trọng như một biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Tiệc buffet thường niên của Lopburi là một cách người dân thể hiện lòng biết ơn của mình.