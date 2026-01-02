Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng ý quyên góp 10 triệu euro, tỷ phú Nga đang bị EU trừng phạt thoát điều tra của Đức

02-01-2026

Tỷ phú Nga Alisher Usmanov vừa có chiến thắng pháp lý trước toà án Đức.

Đồng ý quyên góp 10 triệu euro, tỷ phú Nga đang bị EU trừng phạt thoát điều tra của Đức- Ảnh 1.

Văn phòng Công tố Munich II (Đức) thông báo chấm dứt điều tra đối với tỷ phú gốc Uzbekistan–Nga Alisher Usmanov vì nghi vấn vi phạm luật ngoại thương của Đức.

Đây được coi là chiến thắng pháp lý mới nhất của ông Usmanov, sau khi một cuộc điều tra về rửa tiền cũng đã bị đình chỉ vào tháng 11/2024.

Cuộc điều tra vừa được khép lại tập trung vào cáo buộc cho rằng ông Usmanov đứng sau các khoản thanh toán cho dịch vụ an ninh tại một số bất động sản ở thị trấn Rottach-Egern, bang Bavaria, trong giai đoạn từ tháng 4 - 9/2022 thông qua các công ty ở nước ngoài. Ngoài ra, cơ quan công tố cũng xem xét cáo buộc nhà tài phiệt không kê khai tài sản tại Đức với Cơ quan Liên bang về Kinh tế và Kiểm soát Xuất khẩu, vi phạm quy định thực thi lệnh trừng phạt của EU.  Tỷ phú Usmanov bị EU đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 3/2022.

Vụ việc mới chỉ dừng ở giai đoạn điều tra sơ bộ và chưa từng được nâng lên thành truy tố chính thức.

Luật sư của ông Usmanov kiên quyết bác bỏ mọi liên quan giữa thân chủ của họ với các công ty và tài sản bị nêu tên, đồng thời cho rằng các quy định trừng phạt của EU không áp dụng trong trường hợp này. Sau khi xem xét lập luận bào chữa, Văn phòng Công tố Munich quyết định khép lại vụ việc với sự đồng thuận của ông Usmanov. Theo đó, tỷ phú này chấp nhận đóng góp tự nguyện 10 triệu euro cho các hoạt động từ thiện nhằm xử lý vụ việc.

Sinh ra tại Uzbekistan, quốc gia từng thuộc Liên Xô, ông Usmanov hiện điều hành USM Holdings, tập đoàn khổng lồ về khai thác mỏ và viễn thông, trong đó có mạng di động lớn thứ hai ở Nga MegaFon. Ông được xếp hạng giàu thứ 6 ở Nga với tài sản ròng lên tới hơn 19 tỷ USD.

Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022, Mỹ và EU đã áp nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay vào Moscow và các tài phiệt Nga, nhằm buộc Nga phải chấm dứt chiến sự.

Theo Reuters, Bne Intellinews﻿

Y Vân

