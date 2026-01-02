Phát hiện tài liệu chip tiên tiến của TSMC tại nhà cựu lãnh đạo vừa gia nhập Intel, dấy lên nghi vấn rò rỉ công nghệ

Việc phát hiện tài liệu nhạy cảm của TSMC tại nhà của một cựu lãnh đạo đã chuyển sang làm việc cho Intel đã dấy lên lo ngại về an ninh tài sản trí tuệ trong ngành công nghiệp bán dẫn. Theo thông tin từ Liberty Times, các tài liệu này bao gồm thông tin mật về công nghệ tiên tiến của TSMC và được phát hiện trong một cuộc điều tra gần đây.

TSMC, hay còn gọi là Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, là một trong những nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới. Công ty hiện đang gặp khó khăn về nguồn cung cho các tấm wafer 2nm do nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. TSMC cũng đã lên kế hoạch tăng giá các node tiên tiến của mình trong bốn năm liên tiếp, bắt đầu từ ngày đầu năm mới.

Dr. Wei-Jen Lo, cựu lãnh đạo của TSMC hiện đang làm việc tại Intel với vai trò tích hợp EUV, bị cáo buộc có thể đã vi phạm luật pháp địa phương khi sở hữu các tài liệu mật này. Sự việc này không chỉ có thể gây ra hậu quả pháp lý cho ông Lo mà còn làm dấy lên những lo ngại về gián điệp doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Dr. Wei-Jen Lo, cựu lãnh đạo TSMC, ngồi ở ngoài cùng bên phải

Intel, một trong những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, đã nhấn mạnh cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài sản trí tuệ. CEO của Intel, Lip-Bu Tan, đã công khai ủng hộ việc chuyển giao của Dr. Lo sang Intel và nhấn mạnh rằng công ty tôn trọng công nghệ của các đối thủ cạnh tranh.

Việc phát hiện tài liệu nhạy cảm này không chỉ ảnh hưởng đến TSMC mà còn có thể tác động đến sự cạnh tranh giữa TSMC và Intel. Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản trí tuệ trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng.



