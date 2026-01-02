Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Elon Musk sắp đón tin buồn với Tesla

02-01-2026 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

Ngôi vị hãng xe điện bán chạy nhất thế giới của Tesla bị đe doạ bởi đối thủ từ Trung Quốc.

Elon Musk sắp đón tin buồn với Tesla- Ảnh 1.

Lần đầu tiên, hãng sản xuất ô tô BYD của Trung Quốc sắp vượt Tesla về doanh số bán xe điện toàn cầu tính theo năm, đưa công ty trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thế giới.

Ngày 1/1, BYD cho biết doanh số bán xe điện năm 2025 của công ty đã tăng 28% lên 2,25 triệu chiếc. Tesla vẫn chưa công bố doanh số bán xe điện cả năm, nhưng mới đây, công ty ước tính doanh số giảm 8% xuống còn 1,64 triệu chiếc.

Elon Musk sắp đón tin buồn với Tesla- Ảnh 2.

Doanh số của BYD và Tesla. Nguồn: BYD, Tesla.

Năm 2024, Tesla giữ vững vị trí dẫn đầu doanh số toàn cầu, vượt qua BYD với cách biệt hơn 20.000 chiếc. Năm 2025, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có khả năng vượt xa hãng xe của Elon Musk với khoảng cách đáng kể.

BYD đã khai thác triệt để thị trường nội địa, đồng thời tăng cường xuất khẩu. Doanh số bán xe điện năm 2025 của công ty tăng 150% so với năm 2022. Hãng tận dụng lợi thế quy mô trong việc mua sắm linh kiện, từ đó củng cố khả năng cạnh tranh về giá.

Tổng doanh số xe mới của BYD trong năm 2025 tăng 8% lên 4,6 triệu chiếc, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. Công ty đã vượt qua Honda Motor và Nissan Motor của Nhật Bản về doanh số hàng năm vào năm 2024.

Doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng trưởng đáng kể, nhờ vào hiệu quả hoạt động mạnh mẽ tại châu Âu cùng việc mở rộng sang thị trường Mỹ Latinh và Đông Nam Á. BYD cũng đưa nhà máy tại Brazil vào hoạt động năm 2025 như một phần trong chiến lược nội địa hoá. Tại nhà máy ở Thái Lan, BYD dự định cung cấp xe điện cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang châu Âu.

Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng bền vững, BYD vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Dữ liệu hàng tháng cho thấy, trong tháng 9, doanh số giảm so với cùng kỳ năm ngoái lần đầu tiên sau 19 tháng. Doanh số tháng 12 giảm 18%  xuống còn 420.000 chiếc, đánh dấu mức giảm trong 4 tháng liên tiếp.

Cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt tại Trung Quốc với sự xuất hiện của các đối thủ như Geely và những gương mặt mới như Xiaomi.

Tham khảo: Nikkei Asia﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

