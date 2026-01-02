Sếp BYD: Nếu không đổi mới, các công ty khác sẽ không còn gì để sao chép

BYD, một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu tại Trung Quốc, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đổi mới liên tục trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành công nghiệp xe điện. Theo Li Yunfei, một lãnh đạo của BYD, nếu không tiếp tục đổi mới, các đối thủ cạnh tranh sẽ dễ dàng sao chép công nghệ của hãng.

Theo Li, BYD đã từng đối mặt với sự nghi ngờ từ các đối thủ về các hướng đi kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu và phát triển, các công ty khác đã bắt đầu tìm hiểu và cố gắng sao chép công nghệ của BYD. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc duy trì đổi mới để giữ vững lợi thế cạnh tranh.

Trong nửa đầu năm 2025, BYD dự kiến sẽ ra mắt hệ thống sạc nhanh megawat t. Đây là một hệ thống sạc có công suất cao, được thiết kế để giảm đáng kể thời gian sạc cho xe điện. Công nghệ này hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của ngành và có khả năng bị bắt chước bởi các đối thủ.

Li cũng cho biết, sự lãnh đạo trong ngành xe điện có thể thay đổi theo thời gian khi các công ty theo đuổi các chỉ tiêu kỹ thuật mới. Thông thường, các đối thủ cần từ một đến ba năm để bắt kịp các chỉ số kỹ thuật của BYD, cho thấy sự cạnh tranh và tốc độ đổi mới nhanh chóng trong ngành.

BYD đã xác định các hướng đi công nghệ thông qua nghiên cứu dài hạn, bao gồm các hệ thống pin lithium-sắt phosphate, công nghệ hybrid cắm điện DM và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Điều này cho thấy sự tập trung vào nghiên cứu có thể dẫn đến những đổi mới bền vững hơn.

Wang Chuanfu, người sáng lập và chủ tịch của BYD, thường xuyên tham dự các cuộc họp kỹ thuật và chiến lược, cho thấy sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo trong việc định hình các công nghệ lớn và quyết định chiến lược. Điều này có thể nâng cao chất lượng đổi mới của BYD.

Với tầm nhìn chiến lược và khả năng đổi mới mạnh mẽ, BYD đang khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp xe điện. Sự đổi mới liên tục không chỉ giúp hãng duy trì vị trí dẫn đầu mà còn thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành.