Tổng thống Trump lên tiếng làm rõ về tình hình sức khỏe

Tổng thống Trump khẳng định ông có đủ năng lượng và sức khỏe để đảm đương cương vị lãnh đạo nước Mỹ, đồng thời lần đầu công bố chi tiết hơn về cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu mà ông đã trải qua hồi tháng 10/2025.

Theo Tổng thống Trump, trong đợt thăm Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed National Military Medical Center hồi tháng 10, ông đã thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT scan) tim và ổ bụng, thay vì chụp cộng hưởng từ (MRI) như ông từng mô tả trước đó. Nhà Trắng khi ấy chỉ cho biết ông được tiến hành chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu mà không cung cấp thêm chi tiết, khiến dư luận dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống.

Ông Trump cho biết việc đồng ý thực hiện kiểm tra này là một quyết định đáng tiếc vì đã vô tình tạo ra nghi vấn không cần thiết. "Nếu nhìn lại, tôi ước gì mình không làm điều đó, bởi chỉ riêng việc tiến hành xét nghiệm cũng khiến người ta nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, trong khi thực tế thì hoàn toàn không có vấn đề gì", ông nói.

Trong thông báo do Nhà Trắng công bố, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ, Đại tá Hải quân Sean Barbabella, cho biết ông Trump thực hiện cuộc kiểm tra này nhân dịp tới Walter Reed gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ và quân nhân, dù trước đó đã hoàn thành đợt khám sức khỏe định kỳ vào tháng 4. Theo bác sĩ Barbabella, kết quả chụp CT hoàn toàn bình thường, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào liên quan đến tim mạch.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ luôn minh bạch về việc Tổng thống được kiểm tra chuyên sâu và việc công bố thêm chi tiết lần này xuất phát từ mong muốn cá nhân của ông Trump - "người không có gì phải che giấu".

Ở tuổi 79, ông Trump là Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi tuyên thệ nhậm chức. Trong bối cảnh đó, vấn đề sức khỏe của ông tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt khi trước đây ông nhiều lần công khai đặt câu hỏi về thể trạng của người tiền nhiệm Joe Biden.

Thời gian gần đây, dư luận cũng quan tâm tới tình trạng bầm tím ở mu bàn tay phải và hiện tượng sưng cổ chân của Tổng thống Trump. Nhà Trắng cho biết ông được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính - một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi - và thường xuyên sử dụng aspirin liều 325 mg mỗi ngày nhằm giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp năm mới, ông Trump khẳng định mình vẫn làm việc với cường độ cao, ngủ ít nhưng luôn tràn đầy năng lượng, điều mà ông cho rằng có được nhờ di truyền. "Di truyền rất quan trọng, và tôi may mắn có gen tốt", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.