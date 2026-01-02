Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân Campuchia chi gần 1 tỷ USD để mua ô tô

02-01-2026 - 09:29 AM | Tài chính quốc tế

Đây là con số rất lớn.

Dân Campuchia chi gần 1 tỷ USD để mua ô tô- Ảnh 1.

Trong 11 tháng từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025, Campuchia đã chi gần 1 tỷ USD để nhập khẩu ô tô chở khách nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia.

Báo cáo cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã chi 971 triệu USD để nhập khẩu ô tô chở khách, tăng 58,48%, tương đương khoảng 358 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 là khoảng 612 triệu USD.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, Campuchia cũng đã chi khoảng 306 triệu USD cho việc nhập khẩu phụ tùng ô tô, tăng 215,30%, tương đương khoảng 209 triệu USD, so với chỉ 97 triệu USD trong cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, trong 11 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã nhập khẩu xe tải trị giá 139 triệu USD, tăng 25,47% so với cùng kỳ năm 2024 là 110 triệu USD, và nhập khẩu xe hơi chở khách trị giá 58 triệu USD.

Thị trường ô tô Campuchia đang đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, phản ánh đà phục hồi kinh tế và nhu cầu di chuyển cá nhân gia tăng. Theo báo cáo nội bộ từ RMA Cambodia Plc., số đăng ký xe mới trong quý 1/2025 đạt khoảng 19.000 chiếc, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Các phân khúc phổ biến gồm xe du lịch, SUV và bán tải, với đa dạng thương hiệu toàn cầu góp mặt trên thị trường.

Sự mở rộng của thị trường cũng được thể hiện qua tăng trưởng doanh số tại một số hãng cụ thể: một đại lý báo cáo mức tăng 50% doanh số bán xe trong năm 2025, vượt trội so với nhiều đối thủ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Không chỉ về doanh số, trọng tâm đổi mới còn hướng tới xe điện. Trong năm 2024, số lượng xe điện mới đăng ký tại Campuchia đã tăng vọt 620%, lên 2.253 chiếc, so với chỉ 313 chiếc trong năm 2023, phản ánh sự dịch chuyển theo xu hướng xanh và chính sách ưu đãi.

Bên cạnh đó, dự án quy mô lớn từ nhà sản xuất BYD dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 tại Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville với công suất 10.000 xe mỗi năm, cho thấy triển vọng sản xuất ô tô nội địa sẽ tiếp tục diễn biến tích cực.

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Campuchia, BYD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc Nổi bật

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực Nổi bật

Elon Musk sắp đón tin buồn với Tesla

Elon Musk sắp đón tin buồn với Tesla

08:35 , 02/01/2026
1 cổ phiếu tăng 6.100.000% trong 60 năm, vượt xa S&P 500, đánh dấu kỷ nguyên huy hoàng của một huyền thoại đầu tư

1 cổ phiếu tăng 6.100.000% trong 60 năm, vượt xa S&P 500, đánh dấu kỷ nguyên huy hoàng của một huyền thoại đầu tư

08:02 , 02/01/2026
Dự án mở rộng đường 4 làn trị giá gần 3.000 tỷ đồng chậm tiến độ, bị tố lỗ nặng, nhà thầu Trung Quốc nói gì?

Dự án mở rộng đường 4 làn trị giá gần 3.000 tỷ đồng chậm tiến độ, bị tố lỗ nặng, nhà thầu Trung Quốc nói gì?

07:31 , 02/01/2026
Buồn của Nhật Bản: Nguy cơ mất vị thế nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào tay 1 quốc gia tỷ dân, chật vật giải hàng loạt bài toán hóc búa

Buồn của Nhật Bản: Nguy cơ mất vị thế nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào tay 1 quốc gia tỷ dân, chật vật giải hàng loạt bài toán hóc búa

07:07 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên