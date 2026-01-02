Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Belarus gửi lô hàng quân sự đặc biệt đến căn cứ dự trữ xe tăng của Nga

02-01-2026 - 10:35 AM | Tài chính quốc tế

Một đoàn xe chở thiết bị quân sự đã được phát hiện ở Belarus, hướng đến căn cứ dự trữ xe tăng của Quân đội Nga.

Belarus gửi lô hàng quân sự đặc biệt đến căn cứ dự trữ xe tăng của Nga- Ảnh 1.


Điều này được nêu trong tài liệu phân tích của cộng đồng đường sắt Belarus cho quý II - III năm 2025. Theo nghiên cứu, các cuộc di dời thiết bị diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 và mang tính hệ thống.

Điều này liên quan đến cả việc chuyển giao thiết bị được lưu trữ tại các căn cứ của Belarus và gửi các loại vũ khí riêng lẻ đi sửa chữa. Một trong những đoạn ghi hình là cảnh một chuyến tàu rời ga Borisov thuộc Cơ quan Đường sắt Belarus.

Belarus gửi lô hàng quân sự đặc biệt đến căn cứ dự trữ xe tăng của Nga- Ảnh 2.

Hướng di chuyển của các đoàn tàu chở thiết bị quân sự từ Belarus.

Được biết đơn vị gửi hàng là Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật số 814 thuộc Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus.

Đoàn tàu gồm 32 toa, trong đó 31 toa chở đầy thiết bị quân sự. Hàng hóa đang trên đường đến Căn cứ Dự bị Xe tăng Trung ương số 1311 của Lực lượng Vũ trang Nga.

Các nhà phân tích lưu ý rằng lộ trình và điểm đến cuối cùng cho thấy việc vận chuyển thiết bị từ các kho chứa ở Belarus trực tiếp phục vụ lợi ích của Quân đội Nga.

Ngoài ra, một lô hàng quân sự lớn khác cũng được ghi nhận trong kỳ báo cáo, liên quan đến các đơn vị phòng không của Belarus.

Belarus gửi lô hàng quân sự đặc biệt đến căn cứ dự trữ xe tăng của Nga- Ảnh 3.

Căn cứ dự trữ xe tăng trung tâm 1311 của Lực lượng vũ trang Nga.

Theo ghi nhận, một đoàn tàu thuộc Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 377 của Lực lượng Không quân và Phòng không Cộng hòa Belarus đã khởi hành từ ga Polotsk. Đoàn tàu hướng đến ga Onokhoi của tuyến đường sắt Đông Siberia ở Nga.

Dữ liệu cho thấy đoàn tàu gồm 31 toa chở thiết bị quân sự và 1 toa chở các bộ phận đảm bảo. Đây có thể là các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không.

Mục đích của lô hàng, như đã nêu trong phân tích, là để đại tu và bảo dưỡng tại các cơ sở sửa chữa của Nga.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, Belarus

