Quân đội Nga lộ động thái nóng - Kremlin nhắm đánh "đầu não" Kiev, ông Zelensky bất ngờ tuyên bố thời điểm từ chức

Nga đổi cách đánh, Ukraine trở tay không kịp

Tờ Euromaidan Press (Ukraine) ngày 30/12 đưa tin, quân đội Nga vừa bất ngờ tái triển khai các đợt tiến công quy mô lớn có xe tăng yểm trợ tại khu vực Pokrovsk, sau nhiều tháng chủ yếu tiến hành các hoạt động tập kích nhỏ lẻ bằng bộ binh nhẹ. Sự thay đổi đột ngột này khiến lực lượng phòng thủ Ukraine tại tuyến đầu rơi vào trạng thái choáng váng.

Theo một sĩ quan Ukraine đang trực tiếp tham chiến tại mặt trận Pokrovsk, việc Nga quay trở lại sử dụng các mũi tiến công cơ giới hóa cho thấy Moscow liên tục điều chỉnh phương thức tác chiến trên tiền tuyến, với mức độ linh hoạt cao.

Nga bất ngờ tái triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn ở Pokrovsk. Ảnh: TST

"Chúng tôi đã quen đối phó với các nhóm tấn công nhỏ, cơ động nhanh. Việc xe tăng bất ngờ xuất hiện trở lại đã tạo ra sức ép rất lớn lên tuyến phòng thủ" - sĩ quan này cho biết.

Báo NV dẫn lời ông Volodymyr Cherniak, sĩ quan thuộc Lữ đoàn Rubizh số 4 của Ukraine, xác nhận quân đội Nga tại khu vực Pokrovsk đã bắt đầu tiến hành các đợt tiến công cơ giới hóa theo mô hình "cổ điển", trong đó xe tăng giữ vai trò lực lượng yểm trợ hỏa lực chủ yếu. Theo ông, cường độ tấn công gia tăng buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải căng mình chống đỡ.

Dù sức ép tăng cao, phía Ukraine khẳng định vẫn duy trì quyền kiểm soát khu vực phía bắc thành phố Pokrovsk, đồng thời bác bỏ các tuyên bố trước đó của Nga về việc đã chiếm toàn bộ đô thị chiến lược này.

Đòn xe tăng Nga khiến Pokrovsk rung chuyển

Theo ông Cherniak, việc Nga tái sử dụng xe tăng và thiết giáp đánh dấu một bước điều chỉnh đáng kể về chiến thuật. Trước đó, Moscow chủ yếu triển khai các nhóm bộ binh nhỏ, phân tán và có tính cơ động cao, di chuyển bằng xe máy, xe địa hình bốn bánh (ATV), thậm chí cả phương tiện dân sự để tổ chức các đợt tập kích.

Vị sĩ quan Ukraine nhấn mạnh, việc không xuất hiện xe tăng Nga trong thời gian dài không đồng nghĩa với việc Moscow thiếu hụt khí tài hạng nặng.

Theo ông, Nga thường xuyên thay đổi cách đánh để thích nghi với diễn biến chiến trường. Sau giai đoạn dựa vào các nhóm tấn công nhỏ, Moscow hiện quay lại sử dụng các đợt tiến công cơ giới hóa với xe tăng làm lực lượng yểm trợ chủ lực.

Theo đánh giá từ phía Ukraine, Nga vẫn sở hữu đủ nguồn lực để linh hoạt chuyển đổi giữa các phương án tác chiến khác nhau. Tuy nhiên, nếu việc tái triển khai xe tăng khiến tổn thất khí tài gia tăng, Moscow nhiều khả năng sẽ quay lại mô hình tấn công bằng các nhóm bộ binh nhỏ và phân tán.

Đòn xe tăng Nga khiến Pokrovsk rung chuyển. Ảnh: TST

Bản đồ chiến sự do Institute for the Study of War (ISW) công bố cho thấy giao tranh quanh khu vực Pokrovsk tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong báo cáo tổn thất hằng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga đã mất ba xe tăng chỉ trong vòng 24 giờ.

Trước đó, ngày 27/12, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát các địa điểm Huliaipole, Myrnohrad và Pokrovsk.

Phía Ukraine khẳng định tuyến phòng thủ tại Pokrovsk đã đứng vững suốt 17 tháng qua, trong khi quân đội Nga tiếp tục chịu tổn thất đáng kể tại khu vực này.

Đến ngày 28/12, Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine cũng xác nhận các lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát phần phía bắc thành phố Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk.

Trong nhiều năm xung đột, quân đội Nga luôn tập trung nỗ lực vào mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Trong đó, cụm đô thị Pokrovsk – Myrnohrad được xem là trọng điểm chiến lược, nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt và kéo dài nhất dọc theo chiến tuyến miền đông Ukraine.

Kremlin chuẩn bị đòn trả đũa, ông Zelensky bất ngờ tuyên bố thời điểm từ chức

Không chỉ thay đổi phương thức tác chiến tại Pokrovsk, Kremlin còn phát đi tín hiệu chuẩn bị một đòn trả đũa dữ dội nhằm vào Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết mục tiêu cũng như thời điểm của cuộc tấn công đáp trả "đã được xác định", dù Moscow chưa công bố chi tiết cụ thể.

Trước đó, theo phía Nga, trong đêm 29/12, Kiev đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực dinh thự tổng thống Nga tại vùng Novgorod. Moscow ước tính có tới 91 UAV tham gia vụ tấn công này và coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa an ninh lãnh đạo cấp cao của Nga.

Đáp trả, ông Lavrov tuyên bố Moscow đang chuẩn bị các đợt tấn công nhằm vào những tòa nhà chính phủ của Ukraine tại Kiev, coi đây là biện pháp trả đũa tương xứng. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh Nga đồng thời gia tăng sức ép quân sự trên chiến trường, cho thấy nguy cơ leo thang mới cả về quân sự lẫn chính trị.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về thời điểm từ chức. Ảnh: X

Giữa lúc Moscow phát đi cảnh báo trả đũa và cục diện chiến sự tiếp tục nóng lên, Kiev lại xuất hiện một diễn biến bất ngờ trên mặt trận chính trị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ lên tiếng về thời điểm rời cương vị lãnh đạo đất nước.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Zelensky xác nhận sẽ từ chức sau khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc. Khi một nhà báo trực tiếp hỏi liệu ông có sẵn sàng rời nhiệm sở trong kịch bản đó hay không, Tổng thống Ukraine trả lời ngắn gọn: "Đúng vậy".

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3/2024. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đã bị hủy bỏ do tình trạng thiết quân luật và tổng động viên vẫn được áp dụng trên toàn quốc.

Ông Zelensky cho rằng việc tiến hành bầu cử trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra là "không đúng thời điểm".

Dù nhiệm kỳ tổng thống của ông đã chính thức kết thúc vào ngày 20/5 năm ngoái, Kiev vẫn khẳng định ông Zelensky tiếp tục giữ cương vị nguyên thủ quốc gia một cách hợp pháp cho đến khi một tổng thống mới được bầu.

Đầu tháng 12, sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, ông Zelensky cho biết đã chỉ thị cho Verkhovna Rada soạn thảo các quy định pháp lý cần thiết, trong đó đề cập thời hạn tổ chức bỏ phiếu trong khoảng từ 60 đến 90 ngày.

Tuy nhiên, song song với động thái này, Tổng thống Ukraine cũng liên tục đưa ra thêm các điều kiện mới cho cuộc bầu cử, bao gồm cả yêu cầu ngừng bắn.

Một cuộc thăm dò dư luận được công bố hồi tháng 12 bởi SOCIS cho thấy ông Zelensky là ứng cử viên có mức tín nhiệm thấp nhất trong số các nhân vật được khảo sát.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, theo đánh giá sơ bộ của Moscow, những cơ quan quyền lực hợp pháp duy nhất tại Ukraine hiện nay chỉ còn quốc hội và chủ tịch Verkhovna Rada, làm gia tăng thêm tranh cãi xoay quanh tính chính danh của chính quyền Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.