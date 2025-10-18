Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Điện Kremlin về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cho biết dự án có thể hoàn thành trong vòng 8 năm nếu được thực hiện bởi công nghệ đào hầm hiện đại của Elon Musk.

“Hãy tưởng tượng kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và Á - Âu, bằng ‘Đường hầm Putin - Trump’ dài 113 km, một biểu tượng của sự thống nhất,” Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Điện Kremlin về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế.

Dmitriev cho biết RDIF và các “đối tác quốc tế” chưa được nêu tên có thể tài trợ cho dự án này, lấy cảm hứng từ cây cầu gần đây mà Nga đã hoàn thành nối sang Trung Quốc.

Ông cũng đề cập đến các tài liệu vừa được Quốc hội Mỹ giải mật, trong đó cựu Tổng thống John F. Kennedy từng có ý tưởng về một “Cây cầu Hòa bình Thế giới” nối Siberia và Alaska - một kế hoạch chưa bao giờ thành hiện thực thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Dmitriev, với công nghệ hiện tại, đường hầm nối Nga - Mỹ hoàn toàn có thể xây dựng với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, biến giấc mơ của Kennedy thành hiện thực.

Tuy nhiên, ông không cho biết liệu đã trao đổi chính thức với giới chức Nga hay Mỹ, hay đã liên hệ trực tiếp với Elon Musk hoặc công ty The Boring Company hay chưa. Ông cũng không đề cập đến tác động của các lệnh trừng phạt hay hạn chế xuất khẩu đối với khả năng triển khai dự án.

Đề xuất được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thống nhất sẽ gặp mặt tại Budapest, Hungary song thời điểm chưa được ấn định.

Trong khi đó, Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington để bàn về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk, một động thái mà Moscow cảnh báo sẽ làm xấu thêm quan hệ Nga - Mỹ.

Hiện tại, Elon Musk chưa lên tiếng về đề xuất của phía Nga.

Tham khảo The Moscow Times﻿