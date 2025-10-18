Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'

18-10-2025 - 09:50 AM | Tài chính quốc tế

Một đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga và là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine vừa gây chú ý khi đề xuất một dự án đầy tham vọng.

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'- Ảnh 1.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Điện Kremlin về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), cho biết dự án có thể hoàn thành trong vòng 8 năm nếu được thực hiện bởi công nghệ đào hầm hiện đại của Elon Musk.

“Hãy tưởng tượng kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và Á - Âu, bằng ‘Đường hầm Putin - Trump’ dài 113 km, một biểu tượng của sự thống nhất,” Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Động thái chưa từng có: Đặc phái viên Điện Kremlin đề xuất xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ dài 113 km với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, đặt tên 'Putin-Trump'- Ảnh 2.

Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Điện Kremlin về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế.

Dmitriev cho biết RDIF và các “đối tác quốc tế” chưa được nêu tên có thể tài trợ cho dự án này, lấy cảm hứng từ cây cầu gần đây mà Nga đã hoàn thành nối sang Trung Quốc.

Ông cũng đề cập đến các tài liệu vừa được Quốc hội Mỹ giải mật, trong đó cựu Tổng thống John F. Kennedy từng có ý tưởng về một “Cây cầu Hòa bình Thế giới” nối Siberia và Alaska - một kế hoạch chưa bao giờ thành hiện thực thời Chiến tranh Lạnh.

Theo Dmitriev, với công nghệ hiện tại, đường hầm nối Nga - Mỹ hoàn toàn có thể xây dựng với chi phí chưa đến 8 tỷ USD, biến giấc mơ của Kennedy thành hiện thực.

Tuy nhiên, ông không cho biết liệu đã trao đổi chính thức với giới chức Nga hay Mỹ, hay đã liên hệ trực tiếp với Elon Musk hoặc công ty The Boring Company hay chưa. Ông cũng không đề cập đến tác động của các lệnh trừng phạt hay hạn chế xuất khẩu đối với khả năng triển khai dự án.

Đề xuất được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thống nhất sẽ gặp mặt tại Budapest, Hungary song thời điểm chưa được ấn định.

Trong khi đó, Trump dự kiến gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington để bàn về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk, một động thái mà Moscow cảnh báo sẽ làm xấu thêm quan hệ Nga - Mỹ.

Hiện tại, Elon Musk chưa lên tiếng về đề xuất của phía Nga.

Tham khảo The Moscow Times﻿

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
​Nga, mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liên tục ăn miếng trả miếng nhưng Mỹ đang giúp một ngành của Trung Quốc 'bỏ túi' hàng chục tỷ USD, các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ thậm chí không từ chối làm việc này: Chuỵện gì đang xảy ra?

Liên tục ăn miếng trả miếng nhưng Mỹ đang giúp một ngành của Trung Quốc 'bỏ túi' hàng chục tỷ USD, các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ thậm chí không từ chối làm việc này: Chuỵện gì đang xảy ra? Nổi bật

Trung tâm tài chính của Trung Quốc đang chìm nhanh do một điều chưa từng có trong 4.000 năm qua

Trung tâm tài chính của Trung Quốc đang chìm nhanh do một điều chưa từng có trong 4.000 năm qua Nổi bật

Vụ người mẫu 26 tuổi nghi bị lừa sang Thái Lan rồi sát hại, lấy nội tạng: Cuộc gọi cuối cùng hé lộ cái chết kinh hoàng trong trại lừa đảo

Vụ người mẫu 26 tuổi nghi bị lừa sang Thái Lan rồi sát hại, lấy nội tạng: Cuộc gọi cuối cùng hé lộ cái chết kinh hoàng trong trại lừa đảo

09:29 , 18/10/2025
Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao

Trung Quốc khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và 8 tướng cấp cao

09:00 , 18/10/2025
Tình báo chậm một bước, tội phạm tẩu thoát trước khi cảnh sát đến - Khmer Times: Campuchia cũng là nạn nhân

Tình báo chậm một bước, tội phạm tẩu thoát trước khi cảnh sát đến - Khmer Times: Campuchia cũng là nạn nhân

08:29 , 18/10/2025
Người đàn ông đến từ “hành tinh song song” với hộ chiếu của quốc gia không tồn tại đã làm gì sau khi cầm dao tự sát tại tòa án Tokyo?

Người đàn ông đến từ “hành tinh song song” với hộ chiếu của quốc gia không tồn tại đã làm gì sau khi cầm dao tự sát tại tòa án Tokyo?

08:02 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên