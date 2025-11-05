Tổng thống Putin nói gì khi trao huân chương cho một nữ doanh nhân Việt giữa Điện Kremlin?

Đó là bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Trong phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đây là dịp dể tưởng nhớ chiến công của dân tộc Nga, những người hơn 4 thế kỷ trước đã đứng lên bảo vệ nền độc lập của đất nước.

“Việc gìn giữ truyền thống này, thông qua lao động hòa bình, sáng tạo và phục vụ quốc phòng, chúng ta tiếp tục bảo vệ chủ quyền, danh dự và phẩm giá của nước Nga yêu dấu”, Tổng thống Putin cho biết.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhắc đến những người bạn chí cốt của nước Nga đồng thời vinh danh những đại diện ưu tú của cộng đồng trí thức, sáng tạo và doanh nghiệp từ nhiều quốc gia đã có đóng góp cho sự phát triển của nước Nga.

“Bà Thái Hương, người đứng đầu tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, đang phát triển các dự án nông nghiệp đầy triển vọng tại Nga. Những sáng kiến này giúp đảm bảo an ninh lương thực và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước”, Tổng thống Putin cho biết trong phần giới thiệu về nữ doanh nhân Việt được trao Huân chương Hữu nghị.

Ông Putin cũng khẳng định nước Nga biết ơn tất cả những ai coi Nga là đối tác tin cậy đồng thời khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới cùng có lợi, phát triển hợp tác đa phương và làm giàu thêm văn hóa cho nhau.

Nguồn: Điện Kremlin﻿