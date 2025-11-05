Theo chỉ thị được công bố trên trang web của Điện Kremlin vào ngày 4/11, nội các phải phê duyệt "lộ trình" chi tiết ngành khai thác khoáng sản đất hiếm vào tháng 12/2025.

Tổng thống Putin đã mô tả ngành công nghiệp này là nguồn lực chiến lược quan trọng để củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu của Nga và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) tháng trước, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy nhu cầu trong nước và áp dụng các công nghệ chế biến tiên tiến.

Theo Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Nga ước tính nắm giữ 658 triệu tấn kim loại hiếm, bao gồm 28,5 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm.

Bộ này cho biết trữ lượng này đủ để đáp ứng nhu cầu kinh tế hiện tại của đất nước và đảm bảo nguồn cung lâu dài.

Mối quan tâm toàn cầu đối với khoáng sản đất hiếm đang gia tăng trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, đã hạn chế xuất khẩu để đáp trả thuế quan của Mỹ, gây ra sự gián đoạn nguồn cung cho ngành ô tô và các ngành công nghiệp công nghệ cao khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy khôi phục ngành sản xuất trong nước, đã bày tỏ sự quan tâm đến "kho dự trữ đất hiếm khổng lồ" của Nga.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác trong các dự án như vậy với các đối tác nước ngoài, bao gồm cả Mỹ.

Trợ lý Tổng thống Putin, Kirill Dmitriev, sau đó xác nhận rằng, các cuộc đàm phán về các dự án chung Nga-Mỹ đang được tiến hành, coi đây là một phần quan trọng trong hợp tác song phương.

Nhà Trắng đã và đang tìm kiếm các nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu đáng tin cậy.

Vào tháng 5/2025, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Washington và Kiev đã ký một thỏa thuận khai thác chung tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.

Tổng thống Trump đã quảng bá thỏa thuận này như một cách để thu hồi khoảng 350 tỷ đô la mà ông cho là Mỹ đã chi cho Kiev.

Thỏa thuận này cho phép Washington được tiếp cận ưu tiên các nguồn tài nguyên, trong khi các đảm bảo an ninh mà chính phủ Ukraine từ lâu đã tìm kiếm lại không được bao gồm.

Tuy nhiên, phần lớn những gì phương Tây coi là tài nguyên khoáng sản của Ukraine nằm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPD) tự xưng, những nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022.