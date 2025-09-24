Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Kremlin đáp trả sau khi ông Trump gọi Nga là 'hổ giấy'

24-09-2025 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga là gấu, không phải là hổ, và “không hề có gấu giấy tồn tại”.

Điện Kremlin đáp trả sau khi ông Trump gọi Nga là 'hổ giấy'- Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin Ukraine có thể giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, và Kiev nên hành động ngay vì Mátxcơva đang đối mặt với “những vấn đề kinh tế nghiêm trọng”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng quân đội Nga chỉ là “hổ giấy”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh RBC , ông Peskov khẳng định quân đội Nga đang trên đà tiến lên ở Ukraine, và động lực trên tiền tuyến đã rất rõ ràng. Ông cũng khẳng định nền kinh tế Nga vẫn ổn định.

Phát biểu mà ông Trump đưa ra ngày 23/9 đảo ngược hoàn toàn những gì ông nói về Nga và Ukraine trước đây. Ông từ bỏ đòi hỏi Ukraine nhượng bộ đất đai để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, cho rằng Ukraine có thể "chiến thắng" Nga, thậm chí có thể giành thêm đất ngoài biên giới của mình.

Ông Trump cũng đăng một bài viết dài trên mạng xã hội để nói về những khó khăn kinh tế và chiến lược của Nga.

"Nga đã chiến đấu vô định trong 3 năm rưỡi, cuộc chiến mà lẽ ra một cường quốc quân sự thực sự chỉ mất chưa đầy 1 tuần để giành chiến thắng. Điều này không khiến Nga khác biệt", ông nói.

Tổng thống Trump chưa bao giờ giải thích lý do tại sao giờ đây ông tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ, dù Kiev liên tục mất đất vào tay quân đội Nga trong nhiều tháng qua.

Sau phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ khả năng siết chặt trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí mới cho Ukraine.

"Và như Tổng thống Trump đã nhiều lần cho biết, Mỹ có cơ hội và lựa chọn để áp thêm chi phí kinh tế đối với Nga nếu cần thiết, để chấm dứt (cuộc xung đột Ukraine)", ông Rubio phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine ngày 23/9.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Trump có một số lựa chọn, bao gồm bán vũ khí phòng thủ và có thể cả vũ khí tấn công để chuyển cho Ukraine.

Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
trump, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới Nổi bật

Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow

Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow Nổi bật

Tiền nhiều để làm gì? Nvidia đau đầu với hàng loạt dự án đầu tư, đổ 100 tỷ USD cho OpenAI, chia 110 tỷ USD cho cổ đông vẫn chưa hết tiền

Tiền nhiều để làm gì? Nvidia đau đầu với hàng loạt dự án đầu tư, đổ 100 tỷ USD cho OpenAI, chia 110 tỷ USD cho cổ đông vẫn chưa hết tiền

17:19 , 24/09/2025
Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

15:22 , 24/09/2025
Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

15:16 , 24/09/2025
Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

15:04 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên