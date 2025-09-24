Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga

24-09-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/9 tuyên bố ông tin rằng Ukraine, với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu và NATO, có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với trước đây, khi nhiều lần ông Trump gợi ý rằng việc Ukraine nhượng một phần lãnh thổ có thể là giải pháp để chấm dứt chiến tranh với Nga.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Sau khi hiểu rõ hơn tình hình quân sự và kinh tế giữa Ukraine và Nga, và sau khi thấy những khó khăn kinh tế Nga đang đối mặt, tôi tin Ukraine có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ với sự hậu thuẫn của châu Âu".

Ông Trump: Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng cho rằng Nga đã “chiến đấu một cách vô định suốt ba năm rưỡi trong một cuộc chiến mà lẽ ra một cường quốc quân sự thực sự có thể giải quyết trong vòng chưa đầy một tuần”, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang rơi vào khủng hoảng. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để khối này “toàn quyền sử dụng”.

Điều chưa rõ là khi nói “toàn bộ lãnh thổ", không biết ông Trump ám chỉ biên giới Ukraine trước cuộc tấn công tháng 2/2022, hay bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi phát biểu này là “một thay đổi lớn, rất tích cực”.

Trả lời Fox News cùng ngày, ông khẳng định: “Tôi nghĩ giờ đây ông Trump đã hiểu rằng chúng tôi không thể đổi chác lãnh thổ. Như vậy là không công bằng".

Các quan chức phương Tây cho biết tuyên bố này chủ yếu nhằm tạo “áp lực công khai tối đa” lên Moskva để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, chứ chưa cho thấy một thay đổi chính sách cụ thể nào từ Washington. Tuy nhiên, sự ủng hộ rõ ràng hơn của ông Trump đối với Kiev đã khiến Ukraine và các đồng minh châu Âu cảm thấy được khích lệ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi phát biểu của ông Trump là “rất đúng đắn”, trong khi Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham coi đây là “bước ngoặt lớn”, cho rằng cam kết tiếp tục bán vũ khí hiện đại cho NATO sẽ thay đổi đáng kể cán cân quân sự với Nga.

Nga hiện vẫn yêu cầu Ukraine phải nhượng khoảng 20% lãnh thổ mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập, đồng thời ngăn Kiev gia nhập NATO - điều mà Ukraine và các đồng minh kiên quyết bác bỏ.

Điện Kremlin: Các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine bị đình trệ

Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận: Chính sách tiền tệ đang 'hơi thắt chặt', có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới Nổi bật

Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow

Mua hàng tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm, khách ‘ruột’ từ châu Âu nêu khả năng đoạn tuyệt dầu khí của Moscow Nổi bật

Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

15:16 , 24/09/2025
Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

15:04 , 24/09/2025
Căng thẳng vì chuyện thang cuốn dừng đột ngột khi Tổng thống Mỹ Trump đến Liên Hợp Quốc

Căng thẳng vì chuyện thang cuốn dừng đột ngột khi Tổng thống Mỹ Trump đến Liên Hợp Quốc

14:50 , 24/09/2025
Đột kích tư gia viên chức dịch vụ hành chính, tịch thu trăm xấp tiền mặt chất trong thùng giấy và trang sức trị giá gần 6 tỷ đồng, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

Đột kích tư gia viên chức dịch vụ hành chính, tịch thu trăm xấp tiền mặt chất trong thùng giấy và trang sức trị giá gần 6 tỷ đồng, tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp

14:35 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên